Bihar Panchayat Chunav 2026: त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज, सामान्य सीटें आरक्षित होंगी तो आरक्षित सीटें सामान्य

Bihar Panchayat Chunav, 2026: बिहार के त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव 2026 के लिए रूपरेखा तय करने की कवायद शुरू हो गई है. इसके लिए अभी परिसीमन होना बाकी है. परिसीमन के बाद सीटों के आरक्षण को लेकर नये सिरे से फॉर्मूला बनाया जा सकता है. 

Edited By:  Sunil MIshra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 28, 2025, 05:48 PM IST

Bihar Panchayat Chunav 2026: बिहार में अगले साल 2026 में होने वाले त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण के सभी पदों का चक्र पूरी तरह बदल जाएगा. पंचायती राज अधिनियम के प्रावधान के अनुसार, लगातार दो चुनावों के बाद आरक्षण रोस्टर में अनिवार्य रूप से परिवर्तन किया जाएगा. 2016 और 2021 के पंचायत चुनावों में जिन पदों पर किसी विशेष कोटि (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं महिला) के लिए आरक्षण लागू था, वहां आरक्षण समाप्त हो जाएगा. 2026 में तीसरी बार पूरे राज्य में आरक्षण चक्र बदलेगा. इससे हजारों ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के पदों पर आरक्षित कोटि बदल जाएगी.

READ ALSO: बिहार कांग्रेस नेताओं ने बताए जमीनी हालात, आलाकमान ने गिना दी हवाई हकीकत

RJD के प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा, सही ढंग से परिसीमन होना चाहिए. इससे पहले भी परिसीमन हुआ था, लेकिन काफी गड़बड़ी की गई थी. अब तो गड़बड़ सरकार ही है. पंचायती राज व्यवस्था अब एक शोपीस बनकर रह गया है. नीतीश कुमार और उनकी सरकार झूठ बोल रही है. 2001 में पहली बार बिहार में पंचायती राज चुनाव हुआ और उस समय राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थीं. जो व्यवस्था उन्होंने बनाया था, उसमें इस सरकार ने बदलाव कर दिया. इसलिए जरूरी है कि पहली बार जब चुनाव हुआ था और जो अधिकार दिए गए थे, प्रतिनिधियों को वही अधिकार दिए जाने चाहिए.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा ने मांग की कि 10 साल के बाद ऐसी प्रक्रिया होती है. कांग्रेस भी चाहेगी कि यह प्रक्रिया हो. सीटों में बदलाव हो, लेकिन कांग्रेस की इच्छा है कि एक बार सावधानियां बैठक कर ली जाएं और सभी पक्षों की राय ले ली जाए.

JDU के एमएलसी भीष्म सहनी ने कहा कि राजद और कांग्रेस को लोकतंत्र में विश्वास नहीं है. आरक्षण एक प्रक्रिया है. हर दो टर्म के बाद नियम और कानून के तहत इसमें परिवर्तन किया जाता है. राजद की जमीन खिसक गई है. वो लोग निराधार आरोप लगा रहे हैं. 

बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि यह सामान्य प्रक्रिया है. समय के हिसाब से दो टर्म पर आरक्षण के हिसाब से सीटों को बदला जाता है. कोर्ट ने जल्द परिसीमन कराने को कहा है और इस बार यह बदला नजर आएगा. 

Bihar Panchayat Chunav 2026

