/2011 की जनगणना के आधार पर होगा पंचायत चुनाव के लिए परिसीमन, सम्राट सरकार के फैसले पर सियासत तेज

बिहार सरकार ने पंचायतों के नए सिरे से परिसीमन को लेकर बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्य की सभी ग्राम पंचायतों का परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर कराया जाएगा. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य स्थानीय स्वशासन को अधिक प्रभावी बनाना, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना, जनसंख्या के अनुरूप संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना और विकास योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करना है. सरकार का कहना है कि परिसीमन के बाद पंचायत क्षेत्रों में क्षेत्रीय संतुलन बढ़ेगा और आम लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ अधिक सुगमता से मिल सकेगा. इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति भी गरमा गई है.