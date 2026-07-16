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2011 की जनगणना के आधार पर होगा पंचायत चुनाव के लिए परिसीमन, सम्राट सरकार के फैसले पर सियासत तेज

बिहार में अब अगली लड़ाई पंचायत चुनाव को लेकर तेज होने वाली है. पंचायत चुनाव में परिसीमन को लेकर सरकार के फैसले पर फिलहाल सियासत तेज हो गई है.

Written ByShivam RajEdited By:Sunil MIshra
Published: Jul 16, 2026, 04:58 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 04:58 PM IST
2011 की जनगणना के आधार पर होगा पंचायत चुनाव के लिए परिसीमन, सम्राट सरकार के फैसले पर सियासत तेज
Image Credit: बिहार पंचायत चुनाव (AI Image)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shivam Raj

Shivam Raj

शिवम राज ज़ी बिहार झारखंड में जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब 2 साल का अनुभव है. वह मुख्यतः बिहार पुलिस मुख्यालय की रिपोर्टिंग करते हैं. आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ी खबरों पर उनकी खास नजर रहती है. इसके अलावा राजनीति से संबंधित मुद्दों को भी कवर करते हैं. इन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

 

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