/2011 की जनगणना के आधार पर होगा पंचायत चुनाव के लिए परिसीमन, सम्राट सरकार के फैसले पर सियासत तेज

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बिहार सरकार ने पंचायतों के नए सिरे से परिसीमन को लेकर बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्य की सभी ग्राम पंचायतों का परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर कराया जाएगा. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य स्थानीय स्वशासन को अधिक प्रभावी बनाना, प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना, जनसंख्या के अनुरूप संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना और विकास योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करना है. सरकार का कहना है कि परिसीमन के बाद पंचायत क्षेत्रों में क्षेत्रीय संतुलन बढ़ेगा और आम लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ अधिक सुगमता से मिल सकेगा. इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति भी गरमा गई है.
सरकार के फैसले से पंचायत व्यवस्था मजबूत होगी: निहोरा
जदयू प्रवक्ता निहोरा राय ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा, इससे पंचायत व्यवस्था और मजबूत होगी. उन्होंने कहा कि कई पंचायतों की आबादी काफी अधिक हो चुकी है. ऐसे में परिसीमन के बाद नई पंचायतों का गठन होगा, जिससे विकास कार्यों में तेजी आएगी और नए जनप्रतिनिधियों को भी जनता की सेवा का अवसर मिलेगा.
जातीय गणना केवल सर्वे था, जनगणना नहीं: पटेल
भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि पंचायत चुनाव समय पर कराना सरकार की प्राथमिकता है और 2011 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जातीय गणना केवल एक सर्वे था, जबकि परिसीमन का आधार जनगणना ही हो सकती है. उनके अनुसार, नए परिसीमन से भौगोलिक और सामाजिक दृष्टि से अव्यावहारिक पंचायत क्षेत्रों को व्यवस्थित किया जाएगा.
जातीय गणना के आधार पर कराएं परिसीमन: अरुण
राजद प्रवक्ता अरुण यादव ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि सरकार वास्तव में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करना चाहती है तो परिसीमन 2023 की जातीय गणना के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर होना चाहिए. उनका कहना था कि पिछले 15 वर्षों में आबादी, सामाजिक संरचना और भौगोलिक स्थिति में बड़ा बदलाव आया है, इसलिए 2011 के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन न्यायसंगत नहीं होगा.
वर्तमान जनसंख्या के आधार पर हो परिसीमन: वर्धन
कांग्रेस प्रवक्ता स्नेहाशीष वर्धन ने भी कहा कि पार्टी की मांग रही है कि पंचायत चुनाव नए परिसीमन और वर्तमान जनसंख्या के आधार पर कराए जाएं. उन्होंने कहा कि महिलाओं और पिछड़े वर्गों को जनसंख्या के अनुरूप आरक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए. साथ ही, सरकार को कोई भी फैसला लोकतांत्रिक अधिकारों और उचित प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए लेना चाहिए तथा समय पर पंचायत चुनाव भी कराना चाहिए.