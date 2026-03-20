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बिहार पंचायत चुनाव: EVM के साथ अब फेस रिकॉग्निशन से होगी वोटिंग, मंत्री दीपक प्रकाश का बड़ा ऐलान

Bihar Panchayat Election News:बिहार सरकार पंचायत चुनावों को हाई-टेक बनाने की तैयारी में है. पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने जहानाबाद में घोषणा की है कि फर्जी मतदान रोकने के लिए इस बार फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लागू किया जाएगा.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 20, 2026, 04:21 PM IST

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दीपक प्रकाश, मंत्री , पंचायती राज विभाग
दीपक प्रकाश, मंत्री , पंचायती राज विभाग

Bihar Panchayat Election: बिहार के पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश ने आगामी पंचायत चुनावों को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण बयान दिया है. जहानाबाद दौरे पर पहुंचे मंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य में होने वाले अगले पंचायत चुनाव न केवल EVM के माध्यम से कराए जाएंगे, बल्कि फर्जी मतदान को पूरी तरह रोकने के लिए फेस रिकॉग्निशन का भी इस्तेमाल किया जाएगा.

दरअसल, मंत्री दीपक प्रकाश शहर के टाउन हॉल में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे. यहां उन्होंने जिले के विभिन्न पंचायत प्रतिनिधियों के साथ सीधा संवाद किया. इस दौरान उन्होंने पंचायतों में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की और जमीनी स्तर पर आने वाली समस्याओं को सुना. मंत्री ने प्रतिनिधियों को भरोसा दिलाया कि सरकार पंचायत स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.

वहीं, मीडिया की ओर से बिहार के अगले मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने सधे हुए अंदाज में जवाब दिया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नाम को लेकर एनडीए के सभी घटक दलों के बीच सकारात्मक बातचीत जारी है. अंतिम निर्णय के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा. उन्होंने कार्यकर्ताओं और आम जनता से इस विषय पर धैर्य बनाए रखने की अपील की.

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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से अधिकारियों के तबादलों पर दिए गए विवादित बयान पर पलटवार करते हुए दीपक प्रकाश ने कहा कि अधिकारियों का स्थानांतरण पूरी तरह से एक संवैधानिक और प्रशासनिक प्रक्रिया है. उन्होंने साफ किया कि यह व्यवस्था का हिस्सा है और इसमें किसी भी प्रकार की राजनीति की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए.

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