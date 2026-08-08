/बिहार के पंचायती राज विभाग में चली तबादला एक्सप्रेस! 1400 से ज्यादा पंचायत सचिवों का हुआ ट्रांसफर

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बिहार सरकार ने गावों के विकास को गति देने के लिए राज्य में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग ने एक साथ 1400 से ज्यादा पंचायत सचिवों का तबादला किया है. इसको लेकर 7 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. बताया जा रहा है कि यह तबादले की पहली लिस्ट है और आने वाले दिनों में और भी पंचायत सचिवों के तबादले हो सकते हैं.
पंचायतों में पंचायत सचिव ग्रामीण प्रशासन की सबसे जरूरी कड़ी होते हैं. ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में हुए इस तबादले को विकास योजनाओं की रफ्तार बढ़ाने से जोड़कर देखा जा सकता है. सरकार का मुख्य फोकस गांव के विकास, गांव में तरक्की और ग्रामीण स्तर की योजनाओं को धरातल पर सही तरीके से लागू करने को लेकर है.
दरअसल, पहले ही यह आवाज उठ रही थी कि लंबे समय से एक ही पंचायत में जमे अधिकारियों का बदला किया जाए, जिससे कामकाज में पारदर्शिता आएगी और योजनाओं का लाभ आम जनता तक तेजी से पहुंचेगा. इस तबादले में प्रशासनिक जरूरतों का ध्यान रखा गया है. नई तैनाती वाले स्थानों पर सभी पंचायत सचिवों को जल्द से जल्द अपना पदभार ग्रहण करने का सख्त निर्देश दिया गया है.
इस बड़े बदलाव से पंचायतों के कामकाज में काफी तेजी आएगी, ऐसा माना जा रहा है. गांवों में चलाई जा रही नल-जल , पक्की गली-नाली और पंचायत स्तर के अन्य निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग नए तरीके से नए पंचायत सचिव कर सकेंगे.
इसके अलावा, गांव से जो शिकायत जिला स्तर के अधिकारी प्रदेश स्तर के अधिकारियों के साथ मंत्री तक पहुंचते थे, उनमें कमी आ सकती है.
सरकार ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यों को लेकर बेहद गंभीर है. किसी भी स्तर पर होने वाली लापरवाही को रोकने के लिए ही सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर तब तबादले किए हैं.