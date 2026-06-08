/बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की कुर्सी खतरे में? सुप्रीम कोर्ट में दोबारा नियुक्ति को चुनौती, याचिका दायर

20 नवंबर 2025 को बिहार सरकार में बनाया गया था मंत्री

संवैधानिक नियमों के मुताबिक, किसी भी गैर-विधायक व्यक्ति को मंत्री पद पर बने रहने के लिए केवल 6 महीने की छूट मिलती है और यह छूट केवल एक बार के लिए ही मान्य होती है. दीपक प्रकाश को पहली बार 20 नवंबर 2025 को बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया था. इस लिहाज से उनके पास विधायक या विधान परिषद सदस्य बनने के लिए 20 मई 2026 तक का समय था. इसी बीच राज्य में मुख्यमंत्री बदलने के बाद, 7 मई 2026 को उन्हें फिर से नए मंत्रिमंडल में मंत्री नियुक्त कर दिया गया.