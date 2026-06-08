/बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की कुर्सी खतरे में? सुप्रीम कोर्ट में दोबारा नियुक्ति को चुनौती, याचिका दायर

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बिहार के राजनीतिक गलियारों से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. राज्य के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की मंत्री पद पर दोबारा हुई नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. सामाजिक कार्यकर्ता राकेश कुमार सिंह द्वारा दायर इस याचिका में दीपक प्रकाश को पद से हटाने की मांग की गई है. याचिका में संविधान के अनुच्छेद 164(4) का हवाला देते हुए कहा गया है कि दीपक प्रकाश फिलहाल बिहार विधानसभा या विधान परिषद (MLC) के सदस्य नहीं हैं.
20 नवंबर 2025 को बिहार सरकार में बनाया गया था मंत्री
संवैधानिक नियमों के मुताबिक, किसी भी गैर-विधायक व्यक्ति को मंत्री पद पर बने रहने के लिए केवल 6 महीने की छूट मिलती है और यह छूट केवल एक बार के लिए ही मान्य होती है. दीपक प्रकाश को पहली बार 20 नवंबर 2025 को बिहार सरकार में मंत्री बनाया गया था. इस लिहाज से उनके पास विधायक या विधान परिषद सदस्य बनने के लिए 20 मई 2026 तक का समय था. इसी बीच राज्य में मुख्यमंत्री बदलने के बाद, 7 मई 2026 को उन्हें फिर से नए मंत्रिमंडल में मंत्री नियुक्त कर दिया गया.
20 मई को उनकी पहली समय-सीमा हो चुकी है समाप्त, फिर...
याचिका में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री बदलने का सहारा लेकर 7 मई को दोबारा की गई नियुक्ति का उद्देश्य दीपक प्रकाश को मंत्री पद पर बनाए रखने के लिए गैर-संवैधानिक तरीके से अतिरिक्त समय देना है. चूंकि 20 मई को उनकी पहली समय-सीमा समाप्त हो चुकी है, इसलिए उनका मंत्री पद पर बने रहना पूरी तरह अवैध है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आगामी दिनों में सुनवाई कर सकता है, जिस पर अब पूरे देश की नजरें टिकी हैं.