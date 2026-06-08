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बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की कुर्सी खतरे में? सुप्रीम कोर्ट में दोबारा नियुक्ति को चुनौती, याचिका दायर

बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की दोबारा नियुक्ति को सामाजिक कार्यकर्ता राकेश कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और याचिका दायर किया है. सुप्रीम मिली जानकारी के अनुसार, SC इस मामले पर आगामी दिनों में सुनवाई कर सकता है.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 08, 2026, 01:08 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 01:08 PM IST
बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश की कुर्सी खतरे में? सुप्रीम कोर्ट में दोबारा नियुक्ति को चुनौती, याचिका दायर
Image Credit: पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश (फाइल फोटो)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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