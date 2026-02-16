Advertisement
भारत मंडपम में बिहार का 'टेक-डम': कल सम्राट चौधरी करेंगे बिहार पवेलियन का उद्घाटन; दुनिया देखेगी बिहार की IT और सेमीकंडक्टर पॉलिसी की ताकत

India AI Impact Summit 2026: भारत मंडपम में आयोजित AI समिट में बिहार पवेलियन तैयार. उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे उद्घाटन. जानें बिहार की नई IT और सेमीकंडक्टर पॉलिसी के बारे में

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 16, 2026, 12:37 PM IST

नई दिल्ली/पटना: दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित 5-दिवसीय 'India AI Impact Summit and Expo 2026' में बिहार एक नई पहचान के साथ उभरा है. पूर्वी भारत के उभरते 'टेक हब' के रूप में बिहार ने समिट में अपना समर्पित स्टेट पवेलियन लगाया है, जो दुनिया को राज्य की बदलती तकनीकी तस्वीर दिखा रहा है.

1. मंगलवार को होगा भव्य उद्घाटन
बिहार पवेलियन (हॉल 5-F, स्टॉल नंबर 8 और 12) का उद्घाटन कल यानी मंगलवार को बिहार के माननीय उपमुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी करेंगे.

मुख्य अतिथि: केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह.

अध्यक्षता: केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्री गिरिराज सिंह.
इस मौके पर बिहार के कई सांसद और गणमान्य अतिथि भी मौजूद रहेंगे.

2. नई नीतियों से दुनिया को संदेश
हाल ही में स्वीकृत 'बिहार GCC पॉलिसी 2026' और 'बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026' के साथ बिहार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह वैश्विक कंपनियों के लिए लाल कालीन बिछाने को तैयार है. समिट के दौरान राज्य सरकार नवाचार, रोजगार सृजन और टेक इकोसिस्टम को लेकर कई बड़ी घोषणाएं भी कर सकती है.

3. Google और NVIDIA के साथ बिहारी स्टार्टअप्स का संगम
इस एक्सपो में 100 से अधिक देशों की भागीदारी है, जिसमें Google, NVIDIA और OpenAI जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं. बिहार सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी (IT) विभाग ने राज्य के स्टार्टअप्स और उद्यमियों को मुफ्त स्टॉल उपलब्ध कराए हैं.

बड़ा मौका: बिहार के युवा इनोवेटर्स को वैश्विक निवेशकों (Investors) से जुड़ने और अपनी क्षमताओं को दुनिया के सामने रखने का सुनहरा अवसर मिला है.

4. कुशल नेतृत्व में 'डिजिटल बिहार'
बिहार पवेलियन का पूरा प्रबंधन आईटी विभाग के सचिव श्री अभय कुमार सिंह और विशेष सचिव श्री अरविंद कुमार चौधरी की देखरेख में किया जा रहा है, ताकि बिहार की तकनीकी प्रगति को वैश्विक स्तर पर सही ढंग से प्रदर्शित किया जा सके.

