बिहार में कल से 'महिला रोजगार योजना' की शुरुआत, 75 लाख महिलाओं को PM मोदी देंगे सौगात

Mukhyamantri Mahila Rozgar Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार (26 सितंबर) को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' का शुभारंभ करने वाले हैं. इस कार्यक्रम के दौरान, पीएम मोदी प्रदेशभर की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10-10 रुपये की राशि ट्रांसफर करेंगे. केंद्र की मोदी सरकार और बिहार की नीतीश सरकार के नेतृत्व में 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनोखी पहल की गई है. खास बात यह है कि रोजगार शुरू करने के बाद महिलाओं को उनके व्यवसाय की प्रगति के आधार पर 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी जाएगी.

अधिकारियों ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को 'आत्मनिर्भर' बनाना, स्वरोजगार और आजीविका के अवसरों के माध्यम सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है. साथ ही महिलाएं अपने परिवार और समाज में सम्मानजनक स्थान हासिल कर सकेंगी. ये योजना सभी परिवारों के लिए है, जिसके तहत राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को वित्तीय मदद दी जाएगी, ताकि वे अपनी पसंद का काम या आजीविका शुरू कर सकें. शुरुआत में 10,000 रुपये की राशि दी जाएगी. बाद के चरणों में 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलने की संभावना है. यह योजना समुदाय-संचालित होगी. स्वयं सहायता समूहों से जुड़े प्रशिक्षक महिलाओं को प्रशिक्षण देंगे और उनके उत्पादों की बिक्री बढ़ान के लिए राज्य में ग्रामीण बाजार (ग्रामीण हाट) को और विकसित किया जाएगा.

पीएम मोदी कल 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत करेंगे. कल ही 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे. सरकार ने बिहार चुनाव से पहले सरकार ने महिलाओं को खास तोहफा दिया है. बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी कल बिहार जा रही है, जहां वो महिलाओं से बात-चीत करेंगी. इससे इतना तो साफ है कि बिहार के चुनाव में तराजू किधर झुकने वाला है, इसका आकलन करना इतना आसान नहीं होने वाला.

