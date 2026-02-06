सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी की तैयारी! पटना आवास पर पहुंची बिहार पुलिस

MP Pappu Yadav: पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के पटना के मंदिरी स्थित आवास पर शुक्रवार की रात पुलिस की टीम पहुंची है. बिहार पुलिस सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार करने पहुंची है.
MP Pappu Yadav News: पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के पटना के मंदिरी स्थित आवास पर 6 फरवरी, 2026 शुक्रवार की रात पुलिस की टीम पहुंची है. बिहार पुलिस सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार करने पहुंची है. सांसद पप्पू यादव ने फेसबुक पर लिखा कि ये पटना पुलिस है. रात के 10:30 बजे सिविल ड्रेस में मुझे गिरफ्तार करने आई है. अभी हम दिल्ली से पटना आए हैं और यह दल बल के साथ गिरफ्तार करने मुझे आवास पर आई है. यह मुझे मारने की साजिश है.
उन्होंने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि गौर से देखिए इस रेड जैकेट वाले को, खुद को इंस्पेक्टर बता रहे हैं और रात के साढ़े 10 बजे कमर में पिस्टल बांध कर मुझे अरेस्ट करने आए हैं. नाम दीपक बता रहा है. कह रहे हैं कानून का पालन कीजिए. अगर ये पुलिस हैं, तो इन्हें ये बताना चाहिए कि कौन सा कानून कहता है कि आप रात गए सिविल में आकर लोकसभा सदस्य के साथ अपराधियों जैसा सुलूक करें. जबकि मुझे कोर्ट ने बुलाया है और कोर्ट के आदेश का पालन करने मैं सदन की कार्यवाही खत्म होते ही आया हूं.
बता दें कि यह मामला 1993-95 के दौर का बताया जा रहा है. पटना की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने लगातार अनुपस्थिति की वजह से पप्पू यादव और अन्य के खिलाफ पहले वारंट और अब कुर्की-जब्ती का आदेश जारी किया है. इसी मामले में बिहार पुलिस पटना के मंदिरी स्थित उनके आवास पर पहुंची है. इस दौरान पप्पू यादव के समर्थकों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई है.
