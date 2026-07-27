/तेज प्रताप यादव पर पुलिस ने हत्या समेत इन गंभीर धाराओं में भेजा है जेल, देखें किसमें-कितनी सजा का प्रावधान

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बिहार बंद के दौरान हुई हिंसा को लेकर लालू यादव के बड़े बेटे और JJD अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को भारी पड़ गई है. उन्हें छात्रों के उकसाने के आरोप में पटना पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है. पटना के गांधी मैदान थाना में तेज प्रताप के खिलाफ 12 से अधिक गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है. FIR के अनुसार, 25 जुलाई को गांधी मैदान गेट नंबर-10 पर बिना अनुमति प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी जुटे थे. पुलिस-प्रशासन का कहना है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के कारण क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू थी और प्रदर्शन की अनुमति नहीं थी. इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी की और बाद में पुलिस पर ईंट-पत्थर से हमला कर दिया.
तेज प्रताप पर कौन-कौन सी धाराएं लगीं?
एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि तेज प्रताप यादव अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए, जिसके बाद भीड़ और उग्र हो गई. पुलिस का दावा है कि इस दौरान गांधी मैदान थानाध्यक्ष समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए और सरकारी वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया गया. पुलिस ने तेज प्रताप को मौके पर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह भीड़ का फायदा उठाकर निकल गए. बाद में उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया. तेज प्रताप यादव के खिलाफ सरकारी आदेश की अवहेलना, दंगा, हथियार के साथ दंगा, गैरकानूनी जमावड़ा, रास्ता बाधित करना, सरकारी कर्मचारी पर हमला, हत्या के प्रयास, ड्यूटी में बाधा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सार्वजनिक स्थान पर अश्लील प्रदर्शन समेत 12 से अधिक धाराएं लगाई गई हैं.
तेज प्रताप को हो सकती है 10 साल की सजा
तेज प्रताप के खिलाफ सरकारी आदेशों की अवहेलना करने पर BNS की धारा 223 धारा लगाई गई है. इसमें 6 महीने से 1 साल तक की जेल और 2,500 रुपये से 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. इसके अलावा BNS की धारा 109 के तहत ‘हत्या के प्रयास’ का मामला दर्ज किया है. इसमें उन्हें 10 साल तक की जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है. इसके अलावा उन पर BNS की धारा 132 (लोक सेवक पर हमला), धारा 293 (सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य या शब्द), धारा 49 (उकसावा), धारा 299 (धार्मिक भावनाएं आहत करना), धारा 61(2) (आपराधिक साजिश), धारा 251 (दंगा), धारा 297 (लोक सेवक को चोट पहुंचाना), धारा 223 (वैध आदेश की अवहेलना), धारा 197(2) (गैरकानूनी जमावड़ा), धारा 191(3) (हथियार के साथ दंगा), धारा 190 (गैरकानूनी जमावड़े का साझा उद्देश्य) और धारा 196 (विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य फैलाने) जैसी धाराएं भी लगाई गई हैं.