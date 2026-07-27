/तेज प्रताप यादव पर पुलिस ने हत्या समेत इन गंभीर धाराओं में भेजा है जेल, देखें किसमें-कितनी सजा का प्रावधान

तेज प्रताप के खिलाफ सरकारी आदेशों की अवहेलना करने पर BNS की धारा 223 धारा लगाई गई है. इसमें 6 महीने से 1 साल तक की जेल और 2,500 रुपये से 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. इसके अलावा BNS की धारा 109 के तहत ‘हत्या के प्रयास’ का मामला दर्ज किया है. इसमें उन्हें 10 साल तक की जेल और जुर्माने की सजा हो सकती है. इसके अलावा उन पर BNS की धारा 132 (लोक सेवक पर हमला), धारा 293 (सार्वजनिक स्थान पर अश्लील कृत्य या शब्द), धारा 49 (उकसावा), धारा 299 (धार्मिक भावनाएं आहत करना), धारा 61(2) (आपराधिक साजिश), धारा 251 (दंगा), धारा 297 (लोक सेवक को चोट पहुंचाना), धारा 223 (वैध आदेश की अवहेलना), धारा 197(2) (गैरकानूनी जमावड़ा), धारा 191(3) (हथियार के साथ दंगा), धारा 190 (गैरकानूनी जमावड़े का साझा उद्देश्य) और धारा 196 (विभिन्न समूहों के बीच वैमनस्य फैलाने) जैसी धाराएं भी लगाई गई हैं.