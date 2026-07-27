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तेज प्रताप यादव पर पुलिस ने हत्या समेत इन गंभीर धाराओं में भेजा है जेल, देखें किसमें-कितनी सजा का प्रावधान

Tej Pratap Yadav News: बिहार बंद के दौरान हुई हिंसा मामले में लालू यादव के बड़े बेटे और JJD अध्यक्ष तेज प्रताप यादव को पटना पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है. उनके खिलाफ सरकारी आदेश की अवहेलना, दंगा, हथियार के साथ दंगा, गैरकानूनी जमावड़ा, रास्ता बाधित करना, सरकारी कर्मचारी पर हमला, हत्या के प्रयास, ड्यूटी में बाधा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सार्वजनिक स्थान पर अश्लील प्रदर्शन समेत 12 से अधिक धाराएं लगाई गई हैं.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 27, 2026, 09:10 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 09:36 AM IST
तेज प्रताप यादव पर पुलिस ने हत्या समेत इन गंभीर धाराओं में भेजा है जेल, देखें किसमें-कितनी सजा का प्रावधान
Image Credit: तेज प्रताप यादव पर पुलिस ने हत्या समेत इन गंभीर धाराओं में भेजा है जेल (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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