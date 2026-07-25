'बिहार बंद' को लेकर पटना समेत पूरे प्रदेश में पुलिस का हाई अलर्ट, सरकार बोली- तोड़फोड़ की तो खैर नहीं

NEET पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर दिल्ली से शुरू हुआ छात्र आंदोलन अब बिहार में भी तेजी पकड़ता जा रहा है. बीते दो दिनों में राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई जिलों में छात्र आंदोलन के दौरान काफी हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला. उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा. अब पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में AISA और वामदलों के छात्र संगठनों ने आज यानी शनिवार (25 जुलाई) 'बिहार बंद' बुलाया है. इस आंदोलन को राजद, कांग्रेस, वीआईपी और वामदलों का भी समर्थन मिला है. सुबह से ही पूरे प्रदेश में इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है. 'बिहार बंद' के दौरान संभावित हिंसा को देखते हुए पटना में पुलिस-प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है.