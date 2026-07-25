'बिहार बंद' को लेकर पटना समेत पूरे प्रदेश में पुलिस का हाई अलर्ट, सरकार बोली- तोड़फोड़ की तो खैर नहीं

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NEET पेपर लीक और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर दिल्ली से शुरू हुआ छात्र आंदोलन अब बिहार में भी तेजी पकड़ता जा रहा है. बीते दो दिनों में राजधानी पटना समेत प्रदेश के कई जिलों में छात्र आंदोलन के दौरान काफी हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला. उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा. अब पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में AISA और वामदलों के छात्र संगठनों ने आज यानी शनिवार (25 जुलाई) 'बिहार बंद' बुलाया है. इस आंदोलन को राजद, कांग्रेस, वीआईपी और वामदलों का भी समर्थन मिला है. सुबह से ही पूरे प्रदेश में इसका व्यापक असर देखने को मिल रहा है. 'बिहार बंद' के दौरान संभावित हिंसा को देखते हुए पटना में पुलिस-प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है.
संभावित बवाल को देखते हुए पूरे प्रदेश में करीब 70 हजार सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं और पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं. प्रशासन ने भी साफ कर दिया है कि कानून हाथ में लेने वालों पर किसी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी. पुलिस मुख्यालय में हुई हाई-लेवल बैठक में डीजीपी विनय कुमार ने साफ हिदायत दी कि किसी भी फसाद, हंगामे या कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश को फौरन कुचल दिया जाए. सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है. माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. पटना, कटिहार और दरभंगा समेत कई जिलों में इंटरनेट पर बैन लगा दिया गया है. इन जिलों में इंस्टाग्राम भी बंद कर दिया गया है.
प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से दूर रहने और शांति बनाए रखने की अपील की है. पटना में प्रशासन ने शहर के प्रमुख चौक-चौराहों और संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक बलों की 14 कंपनियां तैनात की हैं. नेहरू पथ, बोरिंग रोड, बोरिंग कैनाल रोड, गांधी मैदान और अशोक राजपथ जैसे प्रमुख इलाकों में फ्लैग मार्च भी कराया जा रहा है ताकि लोगों में सुरक्षा का भरोसा बना रहे. वहीं, राजधानी पटना समेत कई जिलों में 26 जुलाई तक स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया है.