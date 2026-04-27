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बीजेपी सरकार में बिहार के पुलिसवाले नहीं लगा सकेंगे तिलक! DGP के नए आदेश पर सियासी घमासान तय

Patna News: सम्राट चौधरी की सरकार में अब पुलिसवाले अपने माथे पर तिलक नहीं लगा सकेंगे. डीजीपी के इस आदेश पर आने वाले दिनों में सियासी घमासान भी देखने को मिल सकता है. फिलहाल अभी सोशल मीडिया पर यह मुद्दा गरमा गया है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Apr 27, 2026, 09:28 AM IST

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प्रतीकात्मक तस्वीर (Gemini AI)
प्रतीकात्मक तस्वीर (Gemini AI)

Bihar Police: बिहार में पहली बार बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है और सम्राट चौधरी उसके मुखिया हैं. सम्राट चौधरी की सरकार में बिहार के पुलिसवाले अब वर्दी के साथ अपने माथे पर तिलक भी नहीं लगा सकेंगे. दरअसल, बिहार पुलिस की छवि को सुधारने के लिए डीजीपी विनय कुमार ने बड़ा सख्त कदम उठाते हुए नई सोशल मीडिया पॉलिसी लागू की है. इसके तहत सभी पुलिसकर्मियों को वर्दी में सेल्फी लेना, रील बनाना और सोशल मीडिया पर खुद का प्रचार करने से मना किया गया है. इसके साथ ही वर्दी में टीका-चंदन लगाना या अंगूठियां पहनना भी पूरी तरह वर्जित किया गया है.

महिला पुलिसकर्मियों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं कि वे ड्यूटी के दौरान जरूरत से ज्यादा मेकअप न करें. डीजीपी विनय कुमार ने साफ कहा है कि वर्दी की गरिमा बनाए रखना सभी पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी है. डीजीपी ने कहा कि कर्तव्य के दौरान अनुशासन बनाए रखना पुलिस मैनुअल का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि पुलिस कर्मियों को निर्धारित ड्रेस कोड का सख्ती से पालन करना होगा. बिना टोपी या बेल्ट के वर्दी को अधूरा माना जाएगा. डीजीपी के इस आदेश के बाद इस तरह के मामलों में कार्रवाई शुरू हो चुकी है और कई पुलिसकर्मी सस्पेंड भी किए जा चुके हैं.

डीजीपी विनय कुमार के इस फरमान ने पूरे प्रदेश में नई बहस छेड़ दी है. इस मुद्दे पर एक्स पर एक यूजर ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि क्या बिहार पुलिस की ईमानदारी तिलक से तय होती है? क्या भ्रष्टाचार चंदन लगाकर आता है? क्या अपराधी तिलक देखकर बच जाते हैं? अगर माथे का तिलक अनुशासन के खिलाफ है, तो वर्दी में जातिवाद, रिश्वतखोरी, राजनीतिक चाटुकारिता किस नियम के तहत वैध है? वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि मान लेते हैं कि पुलिस वर्दी में आप ये सब नहीं कर सकते. लेकिन सुबह-सुबह पुलिस स्टेशन में पूजा तो कर सकते हो? ताकि अच्छे से FIR हो और बिना किसी रिश्वत के त्वरित कार्रवाई हो.

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