Bihar Police: बिहार पुलिस में बड़ा फेरबदल, एक साथ 54 DSP स्तर के अधिकारियों का हुआ तबादला, देखें लिस्ट

Bihar Police Reshuffle: बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने शनिवार (16 मई) की रात को पुलिस-प्रशासन में बड़ा फेरबदल किया है. सरकार ने DSP लेवल के 54 अधिकारियों को इधर-उधर किया गया है.
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Bihar Police Reshuffle: बिहार की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सम्राट चौधरी की सरकार लगातार बड़े और कड़े फैसले ले रही है. इसी कड़ी में सरकार ने पुलिस-प्रशासन में बड़ा फेरबदल किया है. बिहार सरकार ने शनिवार (16 मई) की देर रात बिहार पुलिस सेवा के 54 डीएसपी स्तर के पदाधिकारियो का तबादला किया है. इसमें ईओयू, मद्य निषेध, साइबर सहित कई यूनिट में नए डीएसपी (DSP) की तैनाती हुई है. बिहार के गृह विभाग की ओर से इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है. जारी अधिसूचना के मुताबिक, मो. अली अंसारी को सहायक पुलिस महानिरीक्षक (रेल) से हटाकर सहायक पुलिस महानिरीक्षक (यातायात) नियुक्त किया गया है.
इसी तरह से अशफाक अंसारी को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो से पुलिस उपाधीक्षक, मद्यनिषेध एवं राज्य उत्पाद नियंत्रण ब्यूरो, पटना में तैनात किया गया है. आशीष कुमार सिंह को पटना का ट्रैफिक डीएसपी नियुक्त किया गया है. मनोज राम वैशाली को अपराध अनुसंधान विभाग बिहार पटना भेजा गया है. इसके अलावा वंदना मुखर्जी को मद्य निषेध एवं राज्य उत्पाद नियंत्रण ब्यूरो, पटना में अपर पुलिस अधीक्षक बनाया गया है. शाहनवाज अख्तर को रोहतास से साइबर क्राइम नवादा, अब्दुर रहमान दानिश को सारण से साइबर क्राइम गया तथा अभिषेक कुमार को औरंगाबाद से मुंबई में साइबर क्राइम प्रशिक्षण के लिए भेजा गया है.
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वंदना को एएसपी मद्य निषेध, रेशु कृष्णा को डीएसपी सीआईडी, महेश चौधरी को डीएसपी ईओयू, धीरज कुमार को एसडीपीओ इमामगंज गया, नीलाभ कृष्ण को सीनियर डीएसपी ईओयू, कमलेश कुमार को सीनियर डीएसपी सीआईडी कमजोर वर्ग की जिम्मेदारी मिली है. वहीं अशोक कुमार को ईओयू का सीनियर डीएसपी, देंवेंद्र प्रसाद व अनुराग कुमार को ईओयू का डीएसपी, दयानंद कुमार को ट्रैफिक डीएसपी कैमूर, मो आसिफ आलम को कटिहार का साइबर क्राइम डीएसपी बनाया गया है.
वहीं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 34 राजस्व पदाधिकारियों का तबादला किया है. अनुमंडल स्तर पर तैनात अधिकारियों का पदनाम अनुमंडल राजस्व पदाधिकारी दिया गया है. राजस्व विभाग के अनुरोध पर सामान्य प्रशासन विभाग इन्हें DCLR की शक्ति प्रदान करेगा. विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अमरनाथ चौधरी को अररिया का जिला भू-अर्जन पदाधिकारी बनाया गया है.