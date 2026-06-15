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दारोगा परीक्षा पेपर लीक मामलाः पटना की सड़कों पर उतरे छात्र, जेपी गोलंबर पर पुलिस से हुई भिड़ंत, Exam रद्द कराने की मांग

दरोगा मुख्य परीक्षा में कथित धांधली और पेपर लीक के आरोपों को लेकर अभ्यर्थियों का महाआंदोलन. पटना कॉलेज से मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए निकला अभ्यर्थियों का मार्च. छात्र नेता अमन कर रहे हैं नेतृत्व. जेपी गोलंबर पर प्रशासन ने आंदोलनकारियों को आगे बढ़ने से रोका. भारी संख्या में पुलिस बल तैनात. हजारों की संख्या में शामिल दरोगा अभ्यर्थियों ने परीक्षा रद्द कर निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठाई.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 15, 2026, 01:59 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 01:59 PM IST
दारोगा परीक्षा पेपर लीक मामलाः पटना की सड़कों पर उतरे छात्र, जेपी गोलंबर पर पुलिस से हुई भिड़ंत, Exam रद्द कराने की मांग

About the Author

K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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दारोगा परीक्षा पेपर लीक मामलाः पटना की सड़कों पर उतरे छात्र, Exam रद्द कराने की मांग
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