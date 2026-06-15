दारोगा परीक्षा पेपर लीक मामलाः पटना की सड़कों पर उतरे छात्र, जेपी गोलंबर पर पुलिस से हुई भिड़ंत, Exam रद्द कराने की मांग
दरोगा मुख्य परीक्षा में कथित धांधली और पेपर लीक के आरोपों को लेकर अभ्यर्थियों का महाआंदोलन. पटना कॉलेज से मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए निकला अभ्यर्थियों का मार्च. छात्र नेता अमन कर रहे हैं नेतृत्व. जेपी गोलंबर पर प्रशासन ने आंदोलनकारियों को आगे बढ़ने से रोका. भारी संख्या में पुलिस बल तैनात. हजारों की संख्या में शामिल दरोगा अभ्यर्थियों ने परीक्षा रद्द कर निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठाई.
Published: Jun 15, 2026, 01:59 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 01:59 PM IST