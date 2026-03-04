होली पर फगुआ के गीतों और रंग-गुलाल में डूबा हुआ था बिहार, उधर सत्ता के गलियारों में लिखी जा रही थी सियासी उलटफेर की पटकथा

पटना: होली के दिन जहां पूरा बिहार फगुआ के गीतों और रंग गुलाल में डूबा हुआ था, वहीं सत्ता के गलियारों में सत्ता हस्तांतरण की पटकथा लिखी जा रही थी. बिहार के राजनीतिक हलकों में पिछले 24 घंटों में ऐसी 4 बातें हुई हैं, जो आने वाले 15 दिनों में हकीकत का रूप ले सकती है. इस खबर में इन्हीं 4 बातों को हम रेखांकित करेंगे.

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री

होली के एक दिन पहले यह तय हो गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में एंट्री करने जा रहे हैं. जनता दल यूनाइटेड के दो वरिष्ठ नेता और मंत्री विजय कुमार चौधरी और श्रवण कुमार ने इस बात की पुष्टि कर दी कि निशांत कुमार राजनीति में आ रहे हैं.

मुख्यमंत्री आवास से संसद भवन तक का सफर

होली के दिन शाम को बिहार की सबसे चौंकाने वाली खबर सामने आई, जिसमें कहा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद राज्यसभा जा सकते हैं और वे भाजपा के लिए मुख्यमंत्री पद खाली कर सकते हैं. बताया जा रहा है कि 5 मार्च को नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन कर सकते हैं.

बिहार में पहला बीजेपी मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर राज्यसभा जाते हैं तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी पहली बार अपना मुख्यमंत्री बना सकेगी. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल गुरुवार को पटना दौरे पर आ रहे हैं. उनके आने से पहले राज्य बीजेपी में नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी और डॉ. प्रेम कुमार का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए उछल गया है.

जेडीयू कार्यकर्ताओं का विरोध: नीतीश नहीं तो बिहार नहीं

बुधवार शाम को जैसे ही नीतीश कुमार के राज्यसभा भेजे जाने की खबरें आईं, जेडीयू कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया. जेडीयू कार्यकर्ताओं का कहना था कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सत्ता से हटाया गया तो वे सड़कों पर उतर जाएंगे. उनका यह भी कहना था कि अगर बदलाव होना ही है तो निशांत कुमार को पार्टी की कमान सौंपी जाए.

