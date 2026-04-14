बिहार का सियासी बदलाव: तेजस्वी यादव की तरह डिप्टी CM पद से होगी निशांत कुमार की लांचिंग?

Nitish Kumar Vs Tejashwi Yadav News: बिहार की सियासत में आज (मंगलवार, 14 अप्रैल) बड़ा बदलाव होने जा रहा है. मुख्यमंत्री के पद से नीतीश कुमार के इस्तीफे साथ ही प्रदेश की राजनीति में सुशासन बाबू के युग का अंत हो जाएगा. नई सरकार के गठन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है. प्रदेश में अब बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है. सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी विधायक दल की बैठक में सम्राट चौधरी को नेता चुना जा सकता है. वहीं जेडीयू के विधायक नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को अपना नेता चुन सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है. यदि ऐसा हो गया तो निशांत कुमार की लॉन्चिंग भी तेजस्वी यादव की तरह सीधे डिप्टी सीएम पद से होगी.

जानकारी के मुताबिक, निशांत कुमार इसके लिए तैयार नहीं है. जेडीयू से जुड़े सूत्रों का कहना है कि निशांत कुमार ने डिप्टी सीएम बनने से पहले बड़ी शर्त रख दी है. बताया जा रहा है कि निशांत ने स्पष्ट कहा है कि वह बिना किसी सदन का सदस्य बने डिप्टी सीएम का पद स्वीकार नहीं करेंगे. निशांत का कहना है कि चुनाव जीतकर विधायक बनने के बाद ही डिप्टी सीएम बनें, तो यह अच्छा रहेगा. हालांकि, जेडीयू के तमाम बड़े नेता उनको समझाने में जुटे हैं.

ये भी पढ़ें- पहली बार 7 दिनों के लिए ही CM बने थे नीतीश कुमार, दूसरी बार बने तो हटाना मुश्किल रहा

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि जेडीयू के नेता-कार्यकर्ता तो निशांत को सीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं. पार्टी नेताओं की ओर से लगातार निशांत कुमार के पोस्टर लगाकर उन्हें सीएम बनाने की मांग की जा रही है. जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार भी निशांत को सीएम मैटेरियल बताते रहे हैं. उन्होंने तो यहां तक दिया था कि निशांत कुमार में अपने पिता नीतीश कुमार की छवि नजर आती है. वे भी अपने पिता की तरह ईमानदार और साफ छवि वाले नेता हैं.

वहीं दूसरी ओर निशांत कुमार डिप्टी सीएम पद को फिलहाल अभी स्वीकार नहीं करना चाहते हैं. वे चाहते हैं कि वे चुनाव जीतकर पहले जनता का भरोसा जीतें फिर किसी जिम्मेदारी को संभालें. सूत्रों का कहना है कि जेडीयू आज शाम तक कोई वैकल्पिक फैसला ले सकती है. अगर देर शाम तक भी निशांत अपने रुख में बदलाव नहीं करते हैं तो स्थिति और जटिल हो सकती है. बता दें कि कल यानी 15 अप्रैल को नई सरकार का शपथ ग्रहण होना तय माना जा रहा है. इससे पहले ही संभावित मंत्रिमंडल और सरकार के फॉर्मूले की जानकारी सामने आ गई है. नए मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत कुल 24 मंत्री शामिल हो सकते हैं.