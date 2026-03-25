Bihar Politics: अनंत सिंह का बड़ा दावा: नीतीश के बाद निशांत ही 'सीएम मटेरियल'

Bihar Politics: मोकामा के बाहुबली नेता अनंत सिंह ने नालंदा की धरती पर कदम रखते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद के लिए निशांत कुमार सबसे योग्य और उपयुक्त उम्मीदवार हैं. अनंत सिंह के अनुसार, निशांत कुमार न केवल उच्च शिक्षित हैं, बल्कि बेहद ईमानदार और सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी भी हैं. उन्होंने स्पष्ट रूप से निशांत कुमार को "सीएम मटेरियल" बताते हुए संकेत दिया कि भविष्य की राजनीति में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है. अनंत सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने पूरे बिहार में विकास की जो लकीर खींची है, उसे आगे बढ़ाने की क्षमता उनके परिवार में ही है.

नीतीश कुमार ही रहेंगे बिहार की राजनीति के केंद्र: अनंत सिंह

बिहार शरीफ में पूर्व विधायक पप्पू खान के आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए अनंत सिंह ने उन तमाम अटकलों को खारिज कर दिया जिनमें नीतीश कुमार के पद छोड़ने की बातें कही जा रही थीं. उन्होंने जोर देकर कहा कि बिहार की राजनीति चाहे किसी भी दिशा में मुड़े, उसके केंद्र में नीतीश कुमार ही रहेंगे. उनके दिल्ली जाने की चर्चाओं पर चुटकी लेते हुए अनंत सिंह ने कहा कि दिल्ली कोई विदेश नहीं है, वहां जाना-आना सामान्य बात है. उन्होंने साफ लहजे में कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहें या न रहें, बिहार की असली सियासी ताकत उन्हीं के पास सुरक्षित रहेगी और वे ही राज्य के सबसे बड़े नेता बने रहेंगे.

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चुनाव लड़ने पर बड़ा ऐलान: 'नीतीश नहीं तो मैं भी नहीं'

अपने निजी राजनीतिक भविष्य को लेकर भी अनंत सिंह ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है. उन्होंने घोषणा की कि यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगामी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो वे खुद भी चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे. उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उनका बेटा चुनाव लड़ेगा. अनंत सिंह का यह बयान नीतीश कुमार के प्रति उनकी अटूट निष्ठा को दर्शाता है. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि वे पहली बार नालंदा आए हैं और मुख्यमंत्री द्वारा जिले में किए गए कार्यों से काफी प्रभावित हैं. इस दौरान उनके समर्थकों की भारी भीड़ उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ी थी.

इनपुट- ऋषिकेश, नालंदा