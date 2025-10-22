सिर्फ 5 दिन में बदल दी बिहार की राजनीति, सतीश प्रसाद सिंह बने थे ओबीसी के पहले मुख्यमंत्री

बिहार की राजनीति में पहले के समय बड़े पदों पर केवल भूमिहारों जैसे बड़े वर्गो के लोगों का निर्वाचन ही किया जाता था. लेकिन बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव तब आया, जब निचले वर्ग के व्यक्ति को ऊंचे वर्ग के व्यक्ति के होते हुए बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया.
Trending Photos
सतीश प्रसाद सिंह इन्होंने बिहार की राजनीति में एक काफी बड़ा बदलाव लाया था. भले ही इन्होंने 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री का पद संभाला था लेकिन बिहार की राजनीति में एक अलग ही बदलाव लाया था. दरअसल इस दिन पहली बार बिहार में भूमिहार समाज के अलावा किसी OBC परिवार के जन्में व्यक्ति को बिहार की कमान को संभालने के लिए दिया गया.
सतीश प्रसाद सिंह और उनका परिवार
सतीश प्रसाद सिंह खगड़िया जिले के निवासी थे. उनका जन्म 1 जनवरी 1936 में हुआ था जो कि एक किसान परिवार में जन्में थे. वह बिहार के पिछड़े वर्ग कोयरी समाज के थे.उनकी सोच बचपन से ही समाजवादी थी. परिवार के खिलाफ जाकर उन्होंने इन्टरकास्ट मैरेज की थी.
ऊँची जातियों के दबदबे के बीच बने सतीश कुमार मुख्यमंत्री
OBC समाज के होने के बावजुद इन्हें 28 जनवरी 1968 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया. पाँच दिन के कार्यकाल में भी उन्होंने बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ला दिया था. सरकार में अंदरूनी मतभेदों के कारण उनकी सत्ता में अस्थिरता रही. इसी राजनीतिक खींचतान में सतीश प्रसाद सिंह को थोड़े समय के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया और पाँचवें दिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया. ताकि बी.पी मंडल मुख्यमंत्री बन सकें. बिहार की राजनीति में यह पहली बार था कि ऊँची जातियों के दबदबे के बीच एक ओबीसी नेता को राज्य की कमान को संभालनें के दिया हो.
बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!