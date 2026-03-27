Bihar Politics: 30 मार्च को MLC की सदस्यता छोड़ेंगे CM Nitish, क्या इसी दिन खाली होगी सीएम की कुर्सी?

बिहार की राजनीति में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल यही तैर रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा कब देंगे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (एमएलसी) बीते 16 मार्च को राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कोई भी व्यक्ति एक साथ दो सदनों का सदस्य नहीं रह सकता. बिहार विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार के अनुसार, निर्वाचन के 14 दिनों के भीतर सदस्य को किसी एक सदन की सदस्यता से इस्तीफा देना होता है. नीतीश कुमार के लिए यह समय सीमा 30 मार्च को पूरी हो रही है. यदि वे विधान परिषद (MLC) की सदस्यता नहीं छोड़ते हैं, तो उनकी राज्यसभा की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी.

सोमवार को सौंपेंगे इस्तीफा: जदयू ने की पुष्टि

ताजा जानकारी के अनुसार, नीतीश कुमार सोमवार को बिहार विधान परिषद की सदस्यता से अपना औपचारिक इस्तीफा सौंपेंगे. इस खबर की पुष्टि जनता दल यूनाइटेड (JDU) की ओर से भी कर दी गई है. चूंकि शुक्रवार, शनिवार और रविवार को विधान परिषद कार्यालय बंद रहेगा, इसलिए सोमवार को ही सभापति के कार्यालय में इस्तीफा देने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. इसके लिए सभी प्रशासनिक तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं. यह इस्तीफा उनके दिल्ली के सफर और नई राजनीतिक भूमिका की आधिकारिक शुरुआत माना जा रहा है.

सीएम की कुर्सी का सस्पेंस

नीतीश कुमार के एमएलसी पद से इस्तीफे का मतलब यह कतई नहीं है कि वे तुरंत मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ देंगे. भारतीय संविधान में यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी सदन का सदस्य रहे भी 6 महीने तक मुख्यमंत्री के पद पर बना रह सकता है. यानी 30 मार्च को इस्तीफा देने के बाद भी नीतीश कुमार तकनीकी रूप से अगले छह महीने तक बिहार के सीएम रह सकते हैं. ऐसे में इस्तीफे के तुरंत बाद कुर्सी छोड़ने की बाध्यता उन पर नहीं है, जिससे बिहार का सियासी सस्पेंस और बढ़ गया है.

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खरमास के बाद 14 अप्रैल को बड़े फैसले की उम्मीद

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि 14 अप्रैल को 'खरमास' समाप्त होने के बाद बिहार में कोई बड़ा उलटफेर या नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है. नीतीश कुमार का राज्यसभा कार्यकाल 10 अप्रैल से शुरू होना है और वे उसी दौरान शपथ भी ले सकते हैं. एनडीए (NDA) के भीतर भी नेतृत्व परिवर्तन को लेकर मंथन जारी है.

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नीतीश कुमार का बिहार विधान परिषद में बहुत लंबा और समृद्ध अनुभव रहा है. वे पहली बार 2006 में इसके सदस्य बने थे और तब से लगातार 2024 तक विभिन्न कार्यकालों में सदन का हिस्सा रहे. मार्च 2024 में ही वे चौथी बार 2030 तक के लिए निर्वाचित हुए थे, लेकिन अब राज्यसभा जाने के कारण यह सफर बीच में ही खत्म हो रहा है. हाल ही में उन्होंने अपनी 'समृद्धि यात्रा' का भी समापन किया है, जिसे उनके राज्यसभा जाने से पहले बिहार के लोगों के साथ संवाद के अंतिम दौर के रूप में देखा जा रहा है.