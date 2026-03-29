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Bihar Politics: बिहार की सियासत में बड़ा धमाका: कांग्रेस विधायक सुरेंद्र कुशवाहा ने मंत्री अशोक चौधरी से की गुपचुप मुलाकात

Bihar Politics: बिहार में कांग्रेस विधायक सुरेंद्र कुशवाहा की मंत्री अशोक चौधरी से मुलाकात ने राजनीतिक भूचाल ला दिया है. राज्यसभा चुनाव से अनुपस्थित रहने के बाद हुई इस मुलाकात को लेकर कांग्रेस और आरजेडी ने सरकार पर 'लोभतंत्र' के माध्यम से लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 29, 2026, 07:39 PM IST

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सुरेंद्र कुशवाहा, कांग्रेस विधायक (फाइल फोटो)
सुरेंद्र कुशवाहा, कांग्रेस विधायक (फाइल फोटो)

Bihar Political Crisis: बिहार की राजनीति में शह और मात का खेल एक बार फिर से चरम पर पहुंच गया है. हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी की लाइन से हटकर मतदान प्रक्रिया से गायब रहने वाले विधायक सुरेंद्र कुशवाहा ने जब बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री अशोक चौधरी से मुलाकात की तो सियासी गलियारों में भूचाल आ गया. इस एक मुलाकात ने न केवल कांग्रेस के भीतर मची खींचतान को उजागर कर दिया है, बल्कि महागठबंधन और एनडीए के बीच जुबानी जंग को भी तेज कर दिया है.

सुरेंद्र कुशवाहा की इस मुलाकात पर कांग्रेस ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है. पार्टी के प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन ने विधायक को सीधे तौर पर 'गद्दार' करार दिया. उन्होंने कहा कि राजनीति में जनता और पार्टी के साथ गद्दारी करने वालों का कोई स्थान नहीं होता. प्रवक्ता ने सवाल उठाया कि आखिर किस मजबूरी या पैसों के लालच में कुशवाहा ने अपना जमीर बेच दिया और राहुल गांधी द्वारा लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ी जा रही लड़ाई को गिरवी रख दिया. उन्होंने मंत्री अशोक चौधरी पर भी निशाना साधते हुए उन्हें पुराना 'गद्दार' बताया और कहा कि ऐसे लोगों के बारे में कुछ भी कहना समय की बर्बादी है.

मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने भी इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ दल को आड़े हाथों लिया है. आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि वे पहले से ही कह रहे थे कि सत्ता पक्ष लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से 'लोकतंत्र' को 'लोभतंत्र' में बदला गया, सुरेंद्र कुशवाहा और अशोक चौधरी की मुलाकात उसका जीता-जागता प्रमाण है. अहमद ने दावा किया कि कांग्रेस के तीन और आरजेडी के एक विधायक को सत्ता और लालच के दम पर तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जो बिहार में लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर करने की एक बड़ी साजिश है.

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इन तमाम आरोपों के बीच जनता दल यूनाइटेड (JDU) ने रक्षात्मक और संयमित रुख अपनाया है. जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा ने इस मुलाकात को पूरी तरह सामान्य और शिष्टाचार भेंट बताया. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अलग-अलग दलों के जनप्रतिनिधियों के बीच संवाद होना एक स्वस्थ परंपरा है. प्रवक्ता के अनुसार, मंत्री अशोक चौधरी बिना किसी भेदभाव के सभी जनप्रतिनिधियों से मिलते हैं, चाहे वे विपक्ष के ही क्यों न हों. अगर कोई विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं या विकास के मुद्दों पर चर्चा करने आता है, तो उसका स्वागत है. हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विकासपरक नीतियों का हर कोई कायल है और यदि कोई एनडीए में आना चाहे, तो उसका स्वागत रहेगा.

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने इस स्थिति को कांग्रेस के अंत की शुरुआत बताया है. बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस विधायकों का एनडीए नेताओं से मिलना कांग्रेस के लिए 'मौत की घंटी' के समान है. उन्होंने कहा कि विधायक समझ चुके हैं कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और विकास के लिए एनडीए की 'नैया' ही एकमात्र सहारा है. नीरज कुमार ने दावा किया कि आने वाले दिनों में कांग्रेस और आरजेडी में बड़ी भगदड़ मचने वाली है और एक बड़ी टूट निश्चित है, क्योंकि अब पार्टी के कार्यकर्ताओं और विधायकों का अपने नेतृत्व पर से भरोसा पूरी तरह उठ चुका है.

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सुरेंद्र कुशवाहा की एक मुलाकात ने बिहार की राजनीति में कई सवाल खड़े कर दिए हैं. कांग्रेस के भीतर की नाराजगी और एनडीए का आत्मविश्वास यह संकेत दे रहा है कि बिहार की सियासत में आने वाले दिन काफी उथल-पुथल भरे हो सकते हैं. फिलहाल, सभी की निगाहें सुरेंद्र कुशवाहा के अगले कदम और कांग्रेस आलाकमान की कार्रवाई पर टिकी हैं.

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