बिहार का 'खेला' अभी बाकी है! तेजस्वी यादव का 'प्लान-B': क्या JDU के 5 बागी बिगाड़ेंगे BJP का खेल?

Bihar Political Crisis: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले से बिहार की सियासत में एक बार फिर से भूचाल आ गया है. सियासी गलियारों में चर्चा है कि नीतीश कुमार ने भले ही अपनी मर्जी से राज्यसभा जाने की बात कही हो, लेकिन अंदरखाने बीजेपी ने 'ऑपरेशन लोटस' चला रखा था. यही वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इतनी बार प्रदेश का दौरा किया. अब जेडीयू के अंदर बीजेपी के खिलाफ असंतोष की चिंगारी भड़क उठी है और इसे हवा देने का काम तेजस्वी यादव बड़ी खामोशी से कर रहे हैं.

बीजेपी पर बरसे तेजस्वी यादव

इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हमें पहले से पता था कि ऐसा होने वाला है. तेजस्वी ने कहा कि हम लोगों ने पहले ही सीएम बदलने की बात कही थी. हमलोग पहले से ही कहते आ रहे थे कि भाजपा ने नीतीश कुमार को हाईजेक कर लिया. यह बात आज साबित हो गई. यह सबको पता था कि भाजपा ऐसा करेगी. वह जिस भी सहयोगी दल के साथ रही है, वहां ऐसा हुआ है.

'बिहार में लागू हुआ महाराष्ट्र मॉडल'

तेजस्वी ने कहा कि हम लोगों को पहले से पता था कि सीएम नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को भाजपा खत्म करना चाहती है. आखिरकार बिहार में भी महाराष्ट्र मॉडल लागू कर दिया गया है. तेजस्वी ने कहा कि भाजपा ने दूल्हा बनाकर घोड़ी पर किसी को चढ़ाया और फेरे किसी और से करवा रहे हैं. यह बिहार की जनता के साथ धोखा किया गया है. उन्होंने आगे कहा कि हमारी पूरी सहानुभूति नीतीश कुमार के साथ हैं.

तेजस्वी का प्लान-B भी तैयार

सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी के प्लान को नाकामयाब करने के लिए तेजस्वी का प्लान-बी भी तैयार है. सूत्रों के मुताबिक, जेडीयू के कम से कम 5 से 7 विधायक नीतीश कुमार के इस अचानक फैसले और भाजपा के 'टेकओवर' से बेहद नाराज हैं. इन विधायकों का मानना है कि भाजपा के मुख्यमंत्री के तहत उनका राजनीतिक भविष्य सुरक्षित नहीं है. रिपोर्ट है कि पिछले 24 घंटों में इनमें से 3 विधायकों ने तेजस्वी यादव के करीबी नेताओं से गुप्त मुलाकात की है.