जेनरेशन शिफ्ट के दौर में बिहार की सियासत, अब नीतीश कुमार पर टिकीं सबकी निगाहें

Bihar Politics: बिहार की राजनीति में पिछले 10 साल में काफी कुछ ऐसा हुआ है, जो एक नए बदलाव की पटकथा लिखता नजर आता है. वैसे अगर देखेंगे तो लगेगा कि नीतीश कुमार पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री हैं और बदलाव की बात बेमानी है, लेकिन कुछ बदलाव क्रमश: हुए हैं और वो उल्लेखनीय भी हैं. किसी भी राज्य में अब तक देखने को नहीं मिला है कि एक साथ पूरी की पूरी पीढ़ी ही बदल जाए. चाहे पक्ष हो या फिर विपक्ष, सभी पार्टियों में यह प्रक्रिया सतत रूप से चल रही है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ही इसका अपवाद बनी हुई है. हालांकि वहां भी ठहरे हुए पानी में कंकड़ मारने जैसा कुछ हो रहा है. कुछ हलचल हो रही है और गाहे बगाहे निशांत कुमार के भी पॉलिटिक्स में आने की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं. हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि निशांत कुमार राजनीति में आएंगे या फिर नहीं आएंगे. दूसरी ओर, सबसे पहले राष्ट्रीय जनता दल में जेनरेशन शिफ्ट की प्रक्रिया शुरू हुई, जब तेजस्वी यादव को बिहार का डिप्टी सीएम बनाया गया और तेज प्रताप यादव को मंत्री बनाया गया. भाजपा भी सम्राट चौधरी के नेतृत्व में अब फिक्स हो चुकी है. सम्राट चौधरी 57 साल की उम्र में अपने पूर्ववर्तियों से अपेक्षाकृत युवा कहे जा सकते हैं.

राष्ट्रीय जनता दल अब पूरी तरह तेजस्वी यादव के हाथों में

पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने 1997 में राष्ट्रीय जनता दल नाम से अपनी पार्टी बनाई थी. उस समय वे खुद के जेल जाने की स्थिति में पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन तत्कालीन जनता दल के वरिष्ठ नेता इस बात से सहमत नहीं थे. उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने जनता दल को तोड़कर राष्ट्रीय जनता दल नाम से नई पार्टी बनाई थी. सजायाफ्ता होने के बाद जब वे चुनावी राजनीति से अलग हुए तो उन्होंने अपने दोनों बेटों की राजनीति में एंट्री कराई. बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री पद दिलवा दिया था तो छोटे बेटे तेजस्वी यादव को डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद मिला. पॉलिटिक्स में एंट्री के साथ डिप्टी सीएम का पद मिलना कम लोगों को नसीब होता है. उसके बाद तेजस्वी यादव का कद पार्टी में तेजी से बढ़ता चला गया. आज के समय में 36 साल के तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के सभी नीतिगत फैसले लेने की स्थिति में हैं, क्योंकि पार्टी कार्यकारिणी ने ऐसा करने के लिए उन्हें अधिकृत कर रखा है और इस पर लालू प्रसाद यादव की भी सहमति है. इस तरह राष्ट्रीय जनता दल का पूरी तरह से जेनरेशनल शिफ्ट हो चुका है.

सम्राट चौधरी के नेतृत्व में आगे बढ़ चुकी भाजपा

भारतीय जनता पार्टी आलाकमान ने 23 मार्च, 2023 को डॉ. संजय जायसवाल की जगह सम्राट चौधरी को बिहार भाजपा की कमान दी थी. तब तक यह कहा जा रहा था कि बिहार भाजपा के पास कोई चेहरा ही नहीं है. प्रदेश अध्यक्ष बनने के एक साल के भीतर ही सम्राट चौधरी अपने तेवरों से सुर्खियों में बने रहे, वहीं नीतीश कुमार के एनडीए में आने के बाद से उनके साथ सामंजस्य बनाए रखने में भी कामयाब साबित हुए. 2024 के जनवरी महीने के अंत में जब सम्राट चौधरी को बिहार सरकार में डिप्टी सीएम बनाया गया था, तब यह उहापोह की स्थिति थी कि नीतीश कुमार फिर से पलट सकते हैं और महागठबंधन में जा सकते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी ने एक तरह से ​नीतीश कुमार के लिए सुशील कुमार मोदी की खाली सीट को भरने की कोशिश की और इस बार फिर से उन्हें डिप्टी सीएम की कुर्सी मिली है. सम्राट चौधरी ने आलाकमान के सामने इतनी विश्वसनीयता कमाई है कि अमित शाह ने उनके चुनाव प्रचार में कहा था कि इनको मोदीजी बड़ा आदमी बनाएंगे. आलम यह है कि भारतीय जनता पार्टी भविष्य में अगर सरकार बनाने की स्थिति में आती है तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हो सकते हैं. आज बिहार भाजपा के फैसलों में सम्राट चौधरी की छाप अवश्य दिख जाती है.

पुराने और नामचीन नेताओं के चश्मे से बाहर निकली कांग्रेस

पिछले साल तक बिहार कांग्रेस की स्थिति ऐसी थी कि लालू प्रसाद यादव ही उसके प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी तय करते थे. ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता रहा है. कई पूर्व कांग्रेसी नेताओं ने भी इस बात को समय समय पर अंडरलाइन किया है. बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस आलाकमान ने बिहार प्रदेश नेतृत्व में फेरबदल किया और अखिलेश प्रसाद सिंह की जगह ओबरा से तत्कालीन विधायक राजेश राम को यह जिम्मेदारी सौंप दी थी. इसके साथ ही प्रभारी मोहन प्रकाश की जगह कृष्णा अल्लावुरू को प्रदेश का इंचार्ज बना दिया था. हालांकि इनके नेतृत्व में कांग्रेस की हालत पिछले चुनावों की तुलनाम में और दयनीय हो गई है, लेकिन पार्टी की प्रदेश कमेटी में पीढ़ीगत बदलाव देखने को मिला. चुनावों में करारी हार के बाद बताया जा रहा है कि 57 साल के राजेश राम पर भी तलवार लटक रही है और प्रदेश कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलने की भी बात कही जा रही है.

रामविलास पासवान के बाद चिराग पासवान पर महती जिम्मेदारी

लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बारे में कहा जाता है कि इसने अपना सबसे बुरा दौर देख लिया है. अब इसके उबरने का समय है और चिराग पासवान पर यह महती जिम्मेदारी है कि वह पार्टी को आगे लेकर जाएं. वैसे तो रामविलास पासवान के समय में ही चिराग पासवान राजनीति में सक्रिय हो गए थे और जमुई से सांसद भी चुने गए थे, लेकिन उनके निधन के बाद लोक जनशक्ति पार्टी दोफाड़ हो गई थी और पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में 5 सांसदों ने बगावत कर ली थी. मामला चुनाव आयोग में गया था और वहां से दोनों गुटों को अलग अलग मान्यता मिल गई थी. पशुपति कुमार पारस वाला गुट राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी तो चिराग पासवान वाला गुट लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कहलाया. चिराग पासवान अपनी पार्टी को सबसे मुश्किल दौर से निकालकर लाए हैं. लोकसभा चुनाव में तो उनकी पार्टी ने 100 प्रतिशत की स्ट्राइक रेट दी थी और विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी आज राजद के बराबर खड़ी दिख रही है. इस तरह लोजपा रामविलास में पूरी तरह जेनरेशन शिफ्ट हो चुका है.

संतोष मांझी को अध्यक्ष बनाकर खुद संरक्षक बने जीतनराम मांझी

नीतीश कुमार से अलग होने के बाद जीतनराम मांझी ने हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा नाम से नई पार्टी बनाई थी. तब से वे उसके अध्यक्ष चुने जाते रहे. हालांकि पिछले साल हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा ने जीतनराम मांझी के बेटे संतोष कुमार मांझी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया. उसके बाद जीतनराम मांझी पार्टी के संरक्षक बन गए थे. लोकसभा चुनाव में जीतनराम मांझी ही अपनी पार्टी की ओर से एकमात्र उम्मीदवार बनाए गए थे और वे जीतकर मंत्री भी बने. दूसरी ओर, विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 6 सीटों पर लड़कर 5 सीटें जीत गई है. विधानसभा चुनाव के दौरान सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए में जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो गए थे. जीतनराम मांझी का एक बयान बार बार आ रहा था कि हमें अपनी पार्टी को मान्यता दिलानी है. उतनी सीटें तो मिलनी ही चाहिए. हालांकि जब उनको खबर मिली कि सीट शेयरिंग हो गई है और 6 सीटों पर उनकी पार्टी मान गई है तो उन्होंने कहा कि फिर हम क्या कह सकते हैं. राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला है. उन्होंने सोच-समझकर ही कोई फैसला लिया होगा. उससे यह तय हो गया था कि हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा में भी पूरी तरह जेनरेशन शिफ्ट हो चुका है.

गुमनाम चेहरे ने ली मंत्री पद की शपथ तो तय हो गया RLM का भविष्य

20 अक्टूबर, 2025 को उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक मोर्चा का भी भविष्य तय हो गया. तब उनके बेटे दीपक प्रकाश ने अचानक मंत्री पद की शपथ ली थी और सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा था. दीपक प्रकाश तब तक राजनीतिक दुनिया में गुमनाम थे और उन्होंने चुनाव भी नहीं लड़ा था. बहुत कम ऐसी हस्तियां होती हैं, जो मंत्री बनने के बाद किसी सदन का सदस्य बनते हैं और दीपक प्रकाश की तो लांचिंग ही इस तरह हुई. इसके बाद उनके पिता उपेंद्र कुशवाहा ने यह कहा भी कि अपनी पार्टी को बचाने के लिए उन्होंने यह बड़ा फैसला लिया था. इसका मतलब यह हुआ कि अब दीपक प्रकाश ही राष्ट्रीय लोक मोर्चा का भविष्य होंगे और उनके नेतृत्व में ही पार्टी आगे बढ़ेगी. इस तरह यहां भी पीढ़ीगत परिवर्तन दिखाई दे गया.

रालोजपा में पशुपति कुमार पारस ने किया यशराज को लांच

बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख पशुपति कुमार पारस अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं. लोकसभा चुनाव, 2024 से पहले उन्हें भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यपाल बनाए जाने की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया था और मोदी सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. उसके बाद लोकसभा चुनाव में वे छटपटाते रह गए थे, लेकिन न तो एनडीए और न ही महागठबंधन ने उन्हें भाव दिया. विधानसभा चुनाव, 2025 में भी उन्होंने बहुत हाथ पांव मारे, लेकिन महागठब्ंधन में उनकी एक न चली. खैर, रालोजपा अभी राजनीतिक रूप से कोमा में है और उसे जीवनदान की जरूरत है. हालांकि पशुपति कुमार पारस ने बेटे यशराज को राजनीति में लांच कर दिया है, लेकिन उसे सफल लांचिंग नहीं कही जा सकती.

JDU में पीढ़ीगत परिवर्तन कब होगा, किसी के पास जवाब नहीं

जनता दल यूनाइटेड में पीढ़ीगत परिवर्तन या फिर जेनरेशन शिफ्ट कब होगा? यह सवाल उतना ही ऐतिहासिक है, जितना कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? पिछले एक साल में यह सवाल कई बार जेडीयू नेताओं, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार से कई बार पूछा जा चुका है. इस बारे में कोई ठोस जवाब नहीं मिला है. 74 साल की उम्र में भी नीतीश कुमार अपने राजनीतिक कौशल के बूते 36 साल के नौजवान को मात दे चुके हैं. उनके सामने कोई टिक नहीं पा रहा है. संसाधनों से लैस भाजपा भी नीतीश कुमार के आगे नतमस्तक है और सबसे अधिक सीटें लाने के बाद भी अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पा रही है. फिर भी नीतीश कुमार अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड के उत्तराधिकारी के सवाल को लेकर गंभीर नहीं हैं. वे अब तक किसी को राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित नहीं कर पाए हैं और न ही कोई विकल्प छोड़ा है. दूसरे नंबर पर किसी को स्थायी रूप से टिकने ही नहीं दिया. तो क्या नीतीश कुमार अपनी पार्टी के उत्तराधिकार का फैसला भगवान भरोसे छोड़ देंगे? हालांकि पिछले कुछ दिनों से निशांत कुमार को लेकर एक सरगर्मी बढ़ी है. वे चर्चा का विषय बने हैं. विमर्श में उनका नाम बार बार लिया जा रहा है पर फिर वहीं बड़ा सवाल निशांत कुमार राजनीति में कब आएंगे? आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे तो किस रूप में आएंगे? इन सवालों के जवाब अभी भी अपना उत्तर तलाश रहे हैं.