Bihar Political Controversy: क्या राहुल गांधी की छवि चमकाने के लिए बिहारियों का अपमान करना जरूरी? अब सुप्रिया श्रीनेत ने खड़ा किया बखेड़ा
Bihar Political Controversy: क्या राहुल गांधी की छवि चमकाने के लिए बिहारियों का अपमान करना जरूरी? अब सुप्रिया श्रीनेत ने खड़ा किया बखेड़ा

Bihar Politics: कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बयान से बिहार की राजनीति में नया विवाद छिड़ गया है. राहुल गांधी की तारीफ करते हुए उन्होंने बिहारियों के पहनावे और हालत पर टिप्पणी कर दी, जिसे भाजपा और जदयू ने बिहारियों का अपमान बताया.

Edited By:  Saurabh Jha|Last Updated: Sep 06, 2025, 05:26 PM IST

सुप्रिया श्रीनेत
सुप्रिया श्रीनेत

पटना: कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के एक बयान ने बिहार की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है. उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए बिहारियों के पहनावे और हालात पर टिप्पणी कर दी, जिसके बाद भाजपा और जदयू दोनों ने उन पर तीखा हमला बोला. जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने इसे बिहारियों का सीधा अपमान बताया और कांग्रेस के इतिहास को दागदार करार दिया.

भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स (ट्विटर) पर एक वीडियो साझा किया. इसमें सुप्रिया श्रीनेत कहती दिख रही हैं कि 'बिहार में लोगों को बहुत पसीना आ रहा है और उनके कपड़े साफ नहीं दिख रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी उन्हें गले लगा रहे हैं, उनके सिर चूम रहे हैं. वह दिखावा नहीं करते. कोई और होता तो डर जाता कि संक्रमण न हो जाए, लेकिन राहुल गांधी हाथ मिलाने के बाद हाथ भी नहीं धोते.' उनके इस बयान ने विपक्षी दलों को कांग्रेस पर हमला करने का मौका दे दिया.

जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि सुप्रिया श्रीनेत का बयान बिहारियों का घोर अपमान है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की मानसिकता हमेशा बिहार के खिलाफ रही है और इसका इतिहास दागदार रहा है. राजीव रंजन ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी कांग्रेस की हताशा और बौखलाहट को दर्शाती है.

राजीव रंजन ने कहा कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस नेताओं ने बिहार को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की है. उन्होंने याद दिलाया कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी बिहारियों पर विवादित बयान दिया था, जिस पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने तालियां बजाई थीं. हाल ही में केरल कांग्रेस ने बीड़ी की तुलना बिहार से की थी. उनके अनुसार, सुप्रिया श्रीनेत का बयान उसी श्रृंखला का हिस्सा है.

जदयू प्रवक्ता ने दावा किया कि बिहार की जनता कांग्रेस को अब भाव देने को तैयार नहीं है. विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह की बयानबाजी कांग्रेस की हताशा और हार की आशंका को उजागर करती है. उन्होंने कहा कि बिहार के मतदाता इस बार कांग्रेस को करारा जवाब देंगे.

इनपुट- आईएएनएस

