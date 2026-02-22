Advertisement
Bihar Politics: 'हाथी बीमार है', सम्राट चौधरी के बयान पर पप्पू यादव का पलटवार, बोले- बंदर के हाथ में बिहार है

Bihar Politics: बिहार विधानसभा में गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने सांसद पप्पू यादव पर हाथी वाला तंज किया. इसके बाद अब पप्पू यादव ने इसका बंदर’ से जवाब देकर पलटवार किया. सम्राट चौधरी और पप्पू यादव के बीच भाषाई जंग के बीच बिहार की राजनीति गर्मा गई है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 22, 2026, 04:05 PM IST

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और पप्पू यादव आमने-सामने (File Photo)
Samrat Chaudhary and Pappu Yadav: बिहार के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में बिना नाम लिए सांसद पप्पू यादव पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि आज पुलिस के डर से हाथी भी बीमार होकर हॉस्पिटल जाना चाहता है. इसपर सांसद पप्पू यादव ने पटलवार किया. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि नाबालिग था, अब बंदर बन गया है. इस बंदर के हाथ में बिहार है सम्राट चौधरी और पप्पू यादव के बयान पर राजनीति गर्मा गई है.

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद बिहार के लोगों में एक उम्मीद जगी थी कि बिहार की गिरती विधि व्यवस्था को दुरुस्त होगा, लेकिन ढाक के तीन पात निकले. सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार से भी बदतर गृह मंत्री साबित हुए. आज तक नीट छात्रा के बलात्कारियों का पता चला? हत्यारों का पता चला? नहीं चला. सिर्फ सम्राट चौधरी नकल करते हैं आदित्यनाथ योगी की, निकलता है ढाक के तीन पात. 

उन्होंने कहा कि अगर कुछ करना है तो बिहार की विधि व्यवस्था ठीक करें, अन्यथा माना जाएगा कि बिहार के सबसे फेल गृह मंत्री सम्राट चौधरी हैं. हम हाथी और बंदर की बात तो नहीं करेंगे, हम चोर और सिपाही की बात करेंगे. ये देखना पड़ेगा कि चोर और सिपाही में बड़ा कौन है, लेकिन गृह मंत्री लगता है कि चोर और डाकू को पकड़ नहीं पा रहे हैं, गृह मंत्री से भारी बिहार में अपराधी हैं.

राजद प्रवक्ता बजाज अहमद ने कहा कि बिहार में बेटियों के साथ बलात्कार, व्यभिचार, अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो रही है और वो चर्चा कर रहे थे लॉ एंड ऑर्डर पर, लेकिन उस पर चर्चा नहीं करके हाथी और चींटी की चर्चा करके, कहीं ना कहीं मुद्दों को भटकाने का काम किया है. 

उन्होंने कहा कि मुद्दों के आधार पर जब सरकार घिरी हुई है, जब सरकार को हम नीट के मामले से लेकर के बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के मामले तक में घेर चुके हैं, तो अब सरकार के मंत्री को आप अन्य भाषाओं से मत अलंकृत कीजिए, बल्कि उनसे स्पष्ट पूछिए. मगर, जिस तरह पप्पू यादव ने अब बंदर बोल दिया है... मैं तो बोल ही रहा हूं कि प्रतिउत्तर में भी ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए.

जदयू एमएलसी खालिद अनवर ने कहा कि कुछ लोग बिहार की राजनीति पर बोझ की हैसियत रखते हैं. कुछ पॉलिटिकल लोग ऐसे हैं, जिन्होंने बिहार में सिर्फ ड्रामा किया, बिहार के लोगों ने उम्मीद किया और पैसे दिखा करके गरीबों को अपनी तरफ किया, उनका वोट लिया, इससे ज्यादा उनको आता जाता नहीं है. पप्पू यादव बिहार की पॉलिटिक्स के एक अच्छे एक्टर हैं, जिन्होंने हमेशा एक्टिंग करके, लोगों को बेवकूफ बनाकर के गरीबों का वोट लिया और वो ये समझने को तैयार नहीं हैं कि राजनीति भी एक अच्छे लोगों की चीज है, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और नीतीश कुमार जैसे लोग भी राजनीति में हैं. उनको देखकर के ये लगता है कि राजनीति सिर्फ निगेटिव लोगों की है, ऐसे लोगों की है जो सिर्फ एक्टिंग करना जानते हैं.  पप्पू यादव ने समाज के लिए कभी कोई भला काम नहीं किया. वो नौजवानों को गुमराह करते हैं, गरीबों को लालच देते हैं और इसी तरह की हरकतें करते हैं. 

बीजेपी एमएलसी हरी सहनी ने कहा कि सम्राट चौधरी मुझे भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, बिहार में विकास की धारा बहाने वाली एक एनडीए के एक सिपाही बोल रहा है कि भाई, हाथी कहने का अर्थ वो सम्मान के साथ बोले हैं कि आज सबल लोग भी डरते हैं. ये प्रसन्नता का विषय है कि ये जंगल राज नहीं है, ये मंगल राज का ये निशानी है कि लोग अब डरते हैं, जो लोग पहले अपने विषय को सामाजिक विषय बनाकर थोपते थे, उनको अब डरना पड़ेगा. बताइए साहब, अब कोर्ट में अगर केस लंबित है, तो कोई ना कोई प्रताड़ित हुए होंगे.

रिपोर्ट: रुपेंद्र श्रीवास्तव

यह भी पढ़ें: पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर भारी हंगामा, यूथ कांग्रेस ने फूंका प्रधानमंत्री का पुतला

