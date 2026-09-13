Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /Bihar-jharkhand politics
  • /जदयू मतलब नीतीश कुमार, पार्टी का नाम बदलने की मांग पर गरमाई बिहार की सियासत, मिला दिग्गजों का समर्थन

'जदयू मतलब नीतीश कुमार', पार्टी का नाम बदलने की मांग पर गरमाई बिहार की सियासत, मिला दिग्गजों का समर्थन

जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार के अथक परिश्रम, संघर्ष और खून-पसीने से जदयू का संगठन खड़ा हुआ है. उनके आदर्शों, सिद्धांतों और विचारधारा से प्रेरित होकर पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता 'न्याय के साथ विकास' के संकल्प को आत्मसात करते हुए विकसित बिहार के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है.

Reported ByIANSEdited ByShailendra
Published: Sep 13, 2026, 04:56 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 04:56 PM IST
'जदयू मतलब नीतीश कुमार', पार्टी का नाम बदलने की मांग पर गरमाई बिहार की सियासत, मिला दिग्गजों का समर्थन
Image Credit: &#039;जदयू मतलब नीतीश कुमार&#039; से गरमाई बिहार की सियासत (File Photo)

About the Author

Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बेगूसरायः प्रेमी की पिटाई पर भड़की प्रेमिका, लड़के के घर पर हुआ हाई-वोल्टेज ड्रामा
2
3
4
5