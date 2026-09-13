'जदयू मतलब नीतीश कुमार', पार्टी का नाम बदलने की मांग पर गरमाई बिहार की सियासत, मिला दिग्गजों का समर्थन

उमेश कुशवाहा ने यह भी स्पष्ट किया कि संजय झा की इस भावना के साथ जदयू के कार्यकर्ता पूरी दृढ़ता से खड़े हैं और इसमें किसी तरह के किंतु-परंतु की गुंजाइश नहीं है. इससे पहले बिहार सरकार के मंत्री और जदयू नेता श्रवण कुमार भी इस प्रस्ताव के समर्थन में उतर चुके हैं. उन्होंने कहा था कि यदि पार्टी के नाम में नीतीश कुमार का नाम जोड़ने का प्रस्ताव आता है तो उसे सर्वसम्मति से पारित किया जाएगा. इस तरह संजय झा के प्रस्ताव के बाद पार्टी के दो प्रमुख नेताओं के समर्थन से यह मुद्दा अब जदयू के भीतर महज चर्चा तक सीमित नहीं रह गया है.