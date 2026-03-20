बीजेपी के 'सम्राट मॉडल' पर भड़की जदयू, नीरज कुमार बोले- 'बिहार में सिर्फ नीतीश मॉडल', RJD और कांग्रेस ने ली चुटकी

Bihar Politics: बिहार की राजनीति में 'मॉडल' की जंग छिड़ गई है. बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया. पोस्ट में उन्होंने यह 'सम्राट मॉडल' है, योगी मॉडल की तरह बिहार में भी अपराध का सफाया हो रहा है. इसके बाद जदयू ने अपना बयान दिया. जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि बिहार में सिर्फ नीतीश मॉडल है. वहीं, विपक्ष को तंज कसने का मौका मिल गया है. राजद-कांग्रेस ने एनडीए में 'मॉडल' के दावों पर चुटकी ली.

दरअसल, बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार के एक X पोस्ट ने बिहार के राजनीति में बवाल मचा दिया है. नीरज ने X पोस्ट कर लिखा कि सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही अपराधियों में खौफ का माहौल बन गया है जो लोग कल तक बेखौफ होकर अपराध कर रहे थे, आज वे भागते फिर रहे हैं सरेंडर हो रहे हैं, एनकाउंटर हो रहे हैं, बुलडोजर चल रहे हैं और माफिया-भूमाफिया की कमर टूट रही है. उन्होंने आगे लिखा कि यह 'सम्राट मॉडल' है- योगी मॉडल की तरह बिहार में भी अपराध का सफाया हो रहा है. विपक्ष वाले अब भी जंगलराज की बात करते हैं, लेकिन असल में अपराधी ही जंगल में भाग रहे हैं! हमारा संकल्प साफ है- बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं. अगले 3 महीनों में अपराध को बिहार से उखाड़ फेंका जाएगा, जैसा सम्राट जी ने बार-बार कहा है. जनता देख रही है, सुशासन वापस लौट रहा है.

वहीं, जदयू ने बिना देर किए इस पर रिएक्शन दिया. जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने इसे सिरे से खारिज किया और कहा कि नीतीश मॉडल की चर्चा पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कई बार कर चुके हैं. सम्राट के पास गृह विभाग है, ऐसे में इसे सिर्फ सम्राट मॉडल नहीं कह सकते. ऐसे में तो वित्त विभाग हमारे पास है तो हम ऐसा थोड़ी ना कहेंगे कि विजेंद्र मॉडल चल रहा है. नीरज कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि अगर हर विभाग के काम को मॉडल कहा जाए, तो फिर हर मंत्री के नाम पर एक नया मॉडल बन जाएगा. चाहे वह मदन सहनी हों, अशोक चौधरी हों या विजेंद्र यादव.

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नीरज कुमार ने साफ तौर पर कहा कि बिहार में एक ही मॉडल चल रहा है और वह है 'नीतीश मॉडल'. उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार को यही सलाह देना चाहता हूं कि वह एक बार सम्राट चौधरी जी से बात कर लीजिए. वही बता देंगे कि बिहार में कौन सा मॉडल चल रहा है.

वहीं, राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने बीजेपी और जदयू दोनों पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब 'सम्राट मॉडल' की बात कर रही है. जदयू पर उन्होंने सवाल उठाया कि जनता दल यूनाइटेड के नेता इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं? जो नेता पिछले 20 सालों से 'नीतीश मॉडल' और 'सुशासन' की दुहाई देते थे, वे अब बीजेपी के सामने नतमस्तक क्यों हो गए हैं?

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा ने कहा कि 6 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी सच्चाई बोल रही है, एक्चुअली में जदयू 2020 के बाद बिहार में कहीं एडजस्ट नहीं है. जदयू के तीन चार नेता और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर दीमक की तरह पार्टी को खाने का काम किया है.

अब बवाल बढ़ाते हुए देखकर बीजेपी नेता नीरज कुमार ने अपने पोस्ट सफाई दी. उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में सुशासन का एक मॉडल स्थापित किया है, जो कि कई एक राज्यों के लिए अनुकरणीय है. उन्होंने अब गृह मंत्री सम्राट चौधरी पर भरोसा दिखाया, लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथों में सौंपकर. सम्राट चौधरी निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं. जो बिहार कभी 'जंगल राज' कहलाता था, अपराधी बेखौफ घूमते थे, आज अपराधी बिहार छोड़-छोड़ कर भाग रहे हैं. 'ऑपरेशन लंगड़ा' चल रहा है, उनका एनकाउंटर हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है. भू-माफिया, शराब माफिया, हर तरह के माफिया आज त्राहिमाम कर रहे हैं. बिहार में अपराध में काफी कमी आई है, इसमें कहीं किन्हीं को संशय नहीं रखना चाहिए और NDA पूरी मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ कृत संकल्पित है कि जो नरेंद्र मोदी जी का 'पंच प्रण' है कि बिहार को विकसित राज्य बनाना है, तो हम लोग बिहार को विकसित राज्य बना कर रहेंगे.

रिपोर्ट: रुपेद्र श्रीवास्तव

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