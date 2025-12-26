Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3054483
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

खेला होगा... पर किधर होगा... इधर होगा या उधर होगा, राजद और कांग्रेस के वार पर बीजेपी जेडीयू का पलटवार

Bihar Politics: कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर भी एनडीए को लेकर कुछ ऐसा ही इशारा करते हैं. राजेश राठौर का कहना है कि अब मुख्यमंत्री की इतनी हैसियत भी नहीं रहने दी गई है कि वे अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकें. राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने साफ कर दिया है कि बीजेपी बिहार में बैसाखी के सहारे नहीं रहेगी.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 26, 2025, 06:51 PM IST

Trending Photos

RJD कांग्रेस के वार पर BJP JDU का पलटवार (File Photo)
RJD कांग्रेस के वार पर BJP JDU का पलटवार (File Photo)

RJD Congress vs BJP JDU War: बिहार में विपक्ष खासतौर से राजद और कांग्रेस की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि खरमास के बाद यहां की राजनीति में खेला होने वाला है. ये दोनों दल आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ खेला करने जा रही है. दूसरी ओर सत्तापक्ष की ओर से इन बातों को कोरी कल्पना बताई जा रही है. सत्तापक्ष की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि खेला तो होगा लेकिन सत्तापक्ष में नहीं, बल्कि विपक्ष के कई विधायक सत्तापक्ष की ओर बैठे नजर आएंगे.

राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद का दावा है कि खरमास के बाद बीजेपी छोटे दलों को तोड़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ खेला कर देगी. राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने साफ कर दिया है कि बीजेपी बिहार में बैसाखी के सहारे नहीं रहेगी और अपने पैरों पर आगे बढ़ेगी. इसमें जीतनराम मांझी, चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायकों की अहम भूमिका होगी. राजद का आरोप है कि भाजपा इसमें जुट गई है.

शक्ति यादव ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसके संकेत मिल चुके हैं. अब वे सत्ता में रहेंगे या विपक्ष में, यह उन्हें तय करना है लेकिन बीजेपी खरमास के बाद सीएम नीतीश कुमार के साथ खेला कर देगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

जवाब में बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि विपक्ष सही कह रहा है कि खेला होगा. विपक्ष के विधायक अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं. मौके की तलाश में हैं. विपक्ष अपने विधायक को बचा ले, यही बड़ी बात है. उनके विधायक खुद नए घोंसले की तलाश में हैं.

कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर भी एनडीए को लेकर कुछ ऐसा ही इशारा करते हैं. राजेश राठौर का कहना है कि अब मुख्यमंत्री की इतनी हैसियत भी नहीं रहने दी गई है कि वे अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकें. सम्राट चौधरी और ललन सिंह उन्हें घेरे रहते हैं. 2010 के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिनके साथ चुनाव जीते हैं, उनके साथ पांच वर्ष रहे हों. इस बार भी ऐसा ही होगा.

जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने विपक्ष की बातों को धत्ता बताते हुए कहा कि जेडीयू बीजेपी की जोड़ी राजनैतिक सौदेबाजी नहीं, बल्कि जनसेवा की भावना पर आधारित है. दूसरी ओर विपक्ष कोरी अफवाहों को सामने रखकर जनता को भ्रमित करने का काम कर रहा है. 

बिहार की राजनीति में पक्ष विपक्ष अपने अपने हिसाब से राजनैतिक बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि बीजेपी अंदरखाने संख्याबल को पुराने में जुटी है और इसकी बानगी सब देख भी रहे हैं. आरजेडी और कांग्रेस इसके समर्थन में अपने तर्क दे रही हैं, जबकि बीजेपी और जेडीयू खरमास के बाद विपक्षी विधायकों के ही टूट की दावेदारी कर रहे हैं.

पटना से रजनीश की रिपोर्ट

यह भी पढ़ें: 'राबड़ी देवी के बंगले की जासूसी करवा रही है सरकार', राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बड़ा आरोप

TAGS

Bihar politicsBihar News

Trending news

Ranchi News
पहले गर्लफ्रेंड को मारी दो गोलियां, फिर बनाया कन्फेशन वीडियो और फिर फना हो गया आशिक
Indigo flight
इंडिगो की फ्लाइट का एक और बखेड़ा, उतरना था दरभंगा...पहुंच गई कोलकाता
Bettiah Raj
बेतिया राज की जमीन पर कब्जा करने वाले को भेजा गया नोटिस, हो सकता है बुलडोजर एक्शन
East Champaran
उर्वरकों की कालाबाजारी पर विभाग का शिकंजा, जमाखोरी-अवैध भंडारण को रोकने का होगा आदेश
Patna police
पटना में 55 करोड़ का साइबर-ATM फ्रॉड नेटवर्क बेनकाब, बैंक एजेंट समेत 13 अरेस्ट
patna news
अब न बिजली चोरी, न शॉर्ट सर्किट, पटना को मिलेगी झूलते तारों से मुक्ति, जानिए कैसे
RJD
दिल्ली में बंगले के चक्कर में राबड़ी देवी को राज्यसभा भेजना चाहते थे लालू यादव
Santosh Suman
'मर्यादा में रहें पिता जी...',संतोष सुमन ने जीतन राम मांझी को दी हद में रहने की सलाह
Bihar News
एक ने गंगा को हराया, दूसरी ने हालात को, बिहार के 2 खिलाड़ी की कहानी
Vaibhav Suryavanshi
राष्ट्रपति ने सूर्यवंशी को किया सम्मानित, मिला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार