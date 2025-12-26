खेला होगा... पर किधर होगा... इधर होगा या उधर होगा, राजद और कांग्रेस के वार पर बीजेपी जेडीयू का पलटवार

RJD Congress vs BJP JDU War: बिहार में विपक्ष खासतौर से राजद और कांग्रेस की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि खरमास के बाद यहां की राजनीति में खेला होने वाला है. ये दोनों दल आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ खेला करने जा रही है. दूसरी ओर सत्तापक्ष की ओर से इन बातों को कोरी कल्पना बताई जा रही है. सत्तापक्ष की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि खेला तो होगा लेकिन सत्तापक्ष में नहीं, बल्कि विपक्ष के कई विधायक सत्तापक्ष की ओर बैठे नजर आएंगे.

राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद का दावा है कि खरमास के बाद बीजेपी छोटे दलों को तोड़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ खेला कर देगी. राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने साफ कर दिया है कि बीजेपी बिहार में बैसाखी के सहारे नहीं रहेगी और अपने पैरों पर आगे बढ़ेगी. इसमें जीतनराम मांझी, चिराग पासवान और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायकों की अहम भूमिका होगी. राजद का आरोप है कि भाजपा इसमें जुट गई है.

शक्ति यादव ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसके संकेत मिल चुके हैं. अब वे सत्ता में रहेंगे या विपक्ष में, यह उन्हें तय करना है लेकिन बीजेपी खरमास के बाद सीएम नीतीश कुमार के साथ खेला कर देगी.

जवाब में बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि विपक्ष सही कह रहा है कि खेला होगा. विपक्ष के विधायक अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं. मौके की तलाश में हैं. विपक्ष अपने विधायक को बचा ले, यही बड़ी बात है. उनके विधायक खुद नए घोंसले की तलाश में हैं.

कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर भी एनडीए को लेकर कुछ ऐसा ही इशारा करते हैं. राजेश राठौर का कहना है कि अब मुख्यमंत्री की इतनी हैसियत भी नहीं रहने दी गई है कि वे अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकें. सम्राट चौधरी और ललन सिंह उन्हें घेरे रहते हैं. 2010 के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिनके साथ चुनाव जीते हैं, उनके साथ पांच वर्ष रहे हों. इस बार भी ऐसा ही होगा.

जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने विपक्ष की बातों को धत्ता बताते हुए कहा कि जेडीयू बीजेपी की जोड़ी राजनैतिक सौदेबाजी नहीं, बल्कि जनसेवा की भावना पर आधारित है. दूसरी ओर विपक्ष कोरी अफवाहों को सामने रखकर जनता को भ्रमित करने का काम कर रहा है.

बिहार की राजनीति में पक्ष विपक्ष अपने अपने हिसाब से राजनैतिक बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि बीजेपी अंदरखाने संख्याबल को पुराने में जुटी है और इसकी बानगी सब देख भी रहे हैं. आरजेडी और कांग्रेस इसके समर्थन में अपने तर्क दे रही हैं, जबकि बीजेपी और जेडीयू खरमास के बाद विपक्षी विधायकों के ही टूट की दावेदारी कर रहे हैं.

