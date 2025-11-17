Advertisement
महागठबंधन की हार का पूरा विश्लेषण, तारिक अनवर ने लालू यादव परिवार विवाद पर रखा नजरिया

Congress Tariq Anwar: कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा कि लालू परिवार का विवाद उनके निजी मामले हैं और इसमें बाहरी दखल उचित नहीं है. उन्होंने महागठबंधन की हार में कई कारणों को जिम्मेदार बताया, जिसमें पार्टी का अंदरूनी समन्वय कमी और चुनाव में वोट ट्रांसफर शामिल हैं.

Congress Tariq Anwar: राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव के परिवार में चल रहे विवाद को लेकर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा कि ये उनके परिवार का मामला है. इसमें बाहर के लोग दखल दें, यह ठीक नहीं है. उनका परिवार सक्षम है, लेकिन मैं यह जरूर कह सकता हूं कि यह अफसोसजनक है. कुछ ही दिन पहले विधानसभा चुनाव के परिणाम आए और उसके बाद अंदरूनी टकराव सामने आ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है.

उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन की कुछ सीटों पर हुई फ्रेंडली फाइट पर आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा कि ये छोटा कारण हो सकता है, लेकिन ये कोई बड़ा कारण नहीं है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की भूमिका आश्चर्यजनक रही है. चुनाव शुरू होने से लेकर अंत तक जिस तरह से लोगों के पैसे का दुरुपयोग हुआ, लोगों को एक तरह से रिश्वत दी गई, वोट ट्रांसफर किए गए, ये सब चिंताजनक है. हमारा संगठन इतना मजबूत नहीं था कि उनके प्रोपगेंडा का जवाब दे सकें.

तारिक अनवर ने महागठबंधन की हार पर कहा कि किसी भी चुनाव को हराने के पीछे कोई एक कारण नहीं होता है. पार्टी के अंदर समन्वय की भी कमी थी. यह भी एक कारण था. आने वाले समय में पूरे चुनाव का विश्लेषण होगा कि कहां हमसे कमी हुई और कहां महागठबंधन में कमी रह गई. इसे आगे कैसे ठीक किया जाए, इसका प्रयास किया जाएगा.

तारिक अनवर ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (सीडीएस) उपेंद्र द्विवेदी के बयान पर कहा कि भारत तो पूरी फिल्म देखना चाहता था, लेकिन बीच में इस फिल्म को प्रधानमंत्री या भारत सरकार की तरफ से रोक दिया गया. जो माहौल था उस समय, हमारे जवान जिस तरह आगे बढ़ रहे थे और उनका हौसला बुलंद था. यह एक अच्छा अवसर था कि हम पीओके को वापस ले सकते थे.

