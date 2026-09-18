'चरित्र हनन बर्दाश्त नहीं करेंगे, अनंत सिंह समाज के लिए कोई रोल मॉडल नहीं', नीरज सिंह ने भी दिखाए तेवर

उन्होंने कहा कि जीवन में मैंने कभी आरोप नहीं झेला है, मेरा जीवन पारदर्शी है और मैंने अपने जीवन में ऐसे घिनौने काम नहीं किए हैं. जब उनसे पूछा गया कि क्या आप एमएलसी चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि पार्टी तय करेगी. अनंत सिंह के यह कहने पर कि पूरी ताकत लगाएंगे आपको हराने के लिए, नीरज कुमार ने जवाब दिया कि अरे हम अपने कार्यकर्ता के बल पर जीतेंगे, मेरे पास धनबल और बाहुबल थोड़ी न है. हम नीतीश कुमार के साथ बचपन से रहे हैं, कितने लोग पार्टी बदलते रहे, हम कहीं नहीं गए और चरित्र हनन बर्दाश्त नहीं करेंगे. नीरज कुमार ने अनंत सिंह को महा अज्ञानी बताते हुए कहा कि नार्को टेस्ट करवाने का अधिकार कोर्ट को है न, आप आवेदन दीजिए, ऐसे ही थोड़ी न किसी का नार्को टेस्ट करवाया जाता है, समाज के लिए आप कोई रोल मॉडल नहीं हैं, आपको समाज जानता है.