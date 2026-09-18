'चरित्र हनन बर्दाश्त नहीं करेंगे, अनंत सिंह समाज के लिए कोई रोल मॉडल नहीं', नीरज सिंह ने भी दिखाए तेवर

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जदयू के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के द्वारा अपने ही पार्टी के MLC नीरज कुमार का जमकर विधान परिषद चुनाव में विरोध करने और जमानत जब्त कराए जाने के बयान पर नीरज कुमार की प्रतिक्रिया सामने आ गई है. मोकामा विधायक अनंत सिंह के बयान पर नीरज कुमार ने पलटवार करते हुए कहा कि बहुत लोग हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, अरे हम तो अपराधियों के लिए कहर हैं, गंगा में घुसकर भी कोई कहेगा तो लोग नहीं मानेंगे. उन्होंने अनंत सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि अपने अनंत सिंह के आवास पर एके-47 रखवाया, इसको लेकर अगर उनके पास प्रमाण है तो जाइए कोर्ट, इसमें कहा कोई दिक्कत है? अनर्गल आरोप लगाते हैं, चरित्र हनन करते हैं और नार्को टेस्ट करवाने की बात कह रहे हैं, तो इसके लिए कोर्ट जाइए और हिम्मत है तो आवेदन दीजिए.
उन्होंने कहा कि जीवन में मैंने कभी आरोप नहीं झेला है, मेरा जीवन पारदर्शी है और मैंने अपने जीवन में ऐसे घिनौने काम नहीं किए हैं. जब उनसे पूछा गया कि क्या आप एमएलसी चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि पार्टी तय करेगी. अनंत सिंह के यह कहने पर कि पूरी ताकत लगाएंगे आपको हराने के लिए, नीरज कुमार ने जवाब दिया कि अरे हम अपने कार्यकर्ता के बल पर जीतेंगे, मेरे पास धनबल और बाहुबल थोड़ी न है. हम नीतीश कुमार के साथ बचपन से रहे हैं, कितने लोग पार्टी बदलते रहे, हम कहीं नहीं गए और चरित्र हनन बर्दाश्त नहीं करेंगे. नीरज कुमार ने अनंत सिंह को महा अज्ञानी बताते हुए कहा कि नार्को टेस्ट करवाने का अधिकार कोर्ट को है न, आप आवेदन दीजिए, ऐसे ही थोड़ी न किसी का नार्को टेस्ट करवाया जाता है, समाज के लिए आप कोई रोल मॉडल नहीं हैं, आपको समाज जानता है.
बता दें कि आज जेडीयू कार्रकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया था. इस बैठक में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और मोकामा विधायक अनंत सिंह शामिल नहीं हुए. अनंत सिंह ने नीरज कुमार को MLC चुनाव में टिकट दिए जाने के विरोध में बैठक का बहिष्कार किया है. अनंत सिंह ने कहा कि JDU का विरोध नहीं, बस नीरज कुमार का विरोध कर रहे हैं. मेरे चुनाव के समय कितना विरोध किया था, आप सभी लोग इसका वीडियो देख लीजिए. पार्टी का इलेक्शन हम लोग लड़ते हैं, तब तो सपोर्ट नहीं किया. विरोध कर दिया.
रिपोर्ट: प्रिंस कुमार कुशवाहा