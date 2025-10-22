Advertisement
Bihar Chunav 2025: नीतीश कुमार, तेजस्वी, चिराग, जीतनराम मांझी; भाषणों में ​बिहार तो टिकट वितरण में परिवार पर फोकस

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक परिवारों और उनके नाते-रिश्तेदारों का बोलबाला देखने को मिल रहा है. इस चुनाव में कम से कम 42 प्रत्याशी ऐसे हैं, जिनके रिश्तेदार पहले से राजनीति में सक्रिय हैं. परिवारवादी राजनीति को बढ़ावा देने में राजद और कांग्रेस के साथ-साथ भाजपा और जेडीयू जैसे दल भी पीछे नहीं है. वहीं छोटी पार्टियां तो अब सिर्फ परिवार तक ही सीमित रह गई हैं.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 22, 2025, 02:30 PM IST

Bihar Politics Nepotism: बिहार की सियासत में परिवारवाद कोई नई बात नहीं है. यहां तमाम सियासी परिवारों और उनके नाते-रिश्तेदारों का बोलबाला देखने को मिलता है. परिवारवादी राजनीति की जड़ें इतनी गहरी हैं कि कुछ क्षेत्रीय दल तो परिवार की पार्टी बन गए हैं. इसमें जिसमें बेटा-बेटी, भांजा-भांजी और भाई-भतीजा के साथ समधी-समधन सभी के लिए जगह सुरक्षित रहती है. इसके बाद जो जगह बचती है, उसमें कार्यकर्ता स्थान पाते हैं. बीजेपी हो या कांग्रेस, राजद हो या जेडीयू कोई भी दल इससे बाहर नहीं है. अन्य छोटे दलों के बारे में तो कह ही नहीं जा सका. प्रशांत किशोर की नई नवेली पार्टी जनसुराज भी इस परिवारवादी मायाजाल से बाहर नहीं निकल पाई. आइए देखते हैं कि किस दल में परिवारवाद कितना चरम पर है.

HAM- हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी सियासत में फैमिली को आगे बढ़ाने में पीछे नहीं हैं. उनके बेटे डॉ. संतोष कुमार सुमन नीतीश सरकार में मंत्री हैं तो बहु दीपा मांझी और समधन ज्योति देवी विधायिका हैं. मांझी ने इस चुनाव में भी बहु और समधन को उम्मीदवार बनाया है. की HAM पार्टी को एनडीए में सिर्फ 6 सीटें मिली हैं. इसमें भी मांझी ने अपने भतीजे, पतोहू और समधन तक की व्यवस्था कर दी है. टिकारी से डॉ. अनिल कुमार और अतरी से उनके भतीजे रोमित कुमार उम्मीदवार हैं. बाराचट्टी से जीतन राम मांझी की समधन ज्योति देवी मांझी मैदान में हैं. इमामगंज से बहू दीपा मांझी को टिकट दिया गया है.

LJPR- चिराग पासवान ने अपने भगीना सीमांत मृणाल को गरखा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है. पार्टी महासचिव अब्दुल खालिक ने 14 उम्मीदवारों की सूची जारी की, जिसमें गोविंदगंज से राजू तिवारी और अन्य कई व्यवसायी शामिल हैं. सीमांत, रामविलास पासवान के दामाद के पुत्र हैं.

राजद- परिवारवाद में लालू यादव के परिवार का जलवा देखने को मिलता है. राजद प्रमुख लालू प्रसाद बिहार के दो बार मुख्यमंत्री बने. फिर चारा घोटाले के आरोप में जेल गए तो पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया. अभी राबड़ी देवी बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं. वहीं उनके छोटे बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं. लालू-राबड़ी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव विधायक हैं और पूर्व में मंत्री रह चुके हैं. लालू-राबड़ी की बड़ी बेटी डॉ. मीसा भारती सांसद हैं. इस चुनाव में राजद के कई ऐसे उम्मीदवार उतारे हैं, जो परिवारवाद का उदाहरण हैं.

  • राघोपुर विधानसभा सीट से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ रहे हैं.
  • सीवान जिले की रघुनाथपुर सीट से पार्टी ने मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को टिकट दिया है
  • लालगंज सीट से पूर्व विधायक और बाहुबली नेता मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को उम्मीदवार बनाया गया है. शिवानी शुक्ला की मां इस सीट से पूर्व विधायक हैं.
  • शाहपुर विधानसभा सीट से आरजेडी ने वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद शिवानंद तिवारी के बेटे राहुल तिवारी को भी मैदान में उतारा है. 
  • पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय की पोती करिश्मा राय परसा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं.
  • घोसी सीट से पूर्व विधायक जगदीश शर्मा के बेटे राहुल शर्मा मैदान में हैं. 
  • पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह के बेटे सुशील सिंह कुशवाहा को भी टिकट मिला है. 

कांग्रेस- कांग्रेस ने ललित नारायण मिश्रा के पोते ऋषि मिश्रा को जाले से उम्मीदवार बनाया है. केदार पांडे के पोते शाश्वत केदार को नरकटियागंज से टिकट मिला है. औरंगाबाद विधानसभा सीट पर जमुना सिंह के पुत्र आनंद शंकर सिंह को मौका दिया गया है. कई और प्रत्याशी हैं, जो कांग्रेस के टिकट पर पहले से विधायक हैं. खुद प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम के पिता दिलकेश्वर राम पूर्व मंत्री थे.

VIP- वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने अपने छोटे भाई संतोष सहनी को गौरा-बौराम सीट से मैदान में उतारा है, जहां उनका आरजेडी उम्मीदवार अफजल अली खान के साथ मुकाबला है. पूर्व विधायक गुलाब यादव की पुत्री बिंदु गुलाब यादव को बाबूबरही से उम्मीदवार बनाया गया है.

जेडीयू- नीतीश कुमार की पार्टी में भी परिवारवादी नेताओं की लंबी फेहरिस्त है. मौजूदा मंत्री शीला मंडल, सुमित सिंह और जयंत राज भी परिवारवाद की उपज हैं. घोसी से पूर्व सांसद अरुण कुमार के बेटे ऋतुराज,
चेरिया बरियारपुर से पूर्व विधायक मंजू वर्मा के बेटे अभिषेक और नवादा से पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी को टिकट दिया गया है. कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे सदानंद सिंह के बेटे मुकेश सिंह को कहलगांव से टिकट दिया गया है. हरलाखी से पूर्व विधायक बसंत कुशवाहा के बेटे सुधांशु शेखर को टिकट दिया गया है. वहीं लौकहा विधानसभा सीट पर पूर्व मंत्री हरि शाह के बेटे सतीश शाह को मौका दिया गया है.

