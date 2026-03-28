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बिहार की राजनीति में नया मोड़! पटना की सड़कों पर लगे निशांत को 'फ्यूचर सीएम' बताने वाले पोस्टर

Bihar Politics: पटना में जेडीयू कार्यकर्ताओं द्वारा निशांत कुमार को भविष्य का मुख्यमंत्री बताने वाले पोस्टर लगाने से बिहार की राजनीति गरमा गई है. भाजपा ने जहां निशांत को संवेदनशील नेता बताया है, वहीं कांग्रेस ने इसे नीतीश कुमार का परिवारवाद करार दिया है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 28, 2026, 11:58 AM IST

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निशांत कुमार (फाइल फोटो)
निशांत कुमार (फाइल फोटो)

Bihar Politics: राजधानी पटना के प्रमुख चौराहों पर जनता दल यूनाइटेड (JDU) के कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए पोस्टरों ने सबको चौंका दिया है. इन पोस्टरों में निशांत कुमार की तस्वीर के साथ उन्हें राज्य के अगले मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया गया है. जेडीयू कार्यकर्ताओं का मानना है कि निशांत में नेतृत्व की अद्भुत क्षमता है और वे बिहार के विकास को नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं. इस घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति में उत्तराधिकार की बहस को एक बार फिर से जिंदा कर दिया है.

निशांत कुमार को भविष्य का सीएम बताए जाने पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने बेहद संतुलित प्रतिक्रिया दी है. भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि इन पोस्टरों से यह साफ झलकता है कि कार्यकर्ताओं के मन में निशांत के प्रति विश्वास और सम्मान बढ़ा है. उन्होंने निशांत कुमार को एक संवेदनशील युवा नेता बताते हुए उनके जनसंपर्क की शैली की सराहना की. हालांकि, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर उन्होंने स्पष्ट किया कि एनडीए गठबंधन के सभी दल मिलकर सामूहिक रूप से कोई भी फैसला लेंगे. भाजपा का फिलहाल पूरा ध्यान व्यक्ति विशेष पर नहीं, बल्कि बिहार के विकास और जनता की सेवा पर केंद्रित है.

वहीं, कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर नीतीश कुमार और भाजपा दोनों पर निशाना साधा है. कांग्रेस प्रवक्ता स्नेहाशीष वर्धन ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार के सत्ता छोड़ने के बाद निशांत को आगे करने की तैयारी असल में भाजपा के इशारे पर हो रही है. उन्होंने सवाल उठाया कि समाजवाद का झंडा बुलंद करने वाले नीतीश कुमार अब परिवारवाद की राह पर कैसे चल पड़े हैं? कांग्रेस का दावा है कि भाजपा जानबूझकर ऐसे पोस्टर लगवा रही है ताकि आने वाले समय में इसी मुद्दे पर जेडीयू के भीतर बगावत शुरू करवाई जा सके.

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जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशांत कुमार की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी हालिया सक्रियता ने तेजस्वी यादव जैसे नेताओं को इमरजेंसी लैंडिंग के लिए मजबूर कर दिया है. उन्होंने कहा कि निशांत शांत और शालीन स्वभाव के हैं और वीआईपी कार्यक्रमों में भी अपनी अलग पहचान बना रहे हैं. दूसरी ओर, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने इसे नीतीश कुमार की एक चाल बताया है. राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार भाजपा की रणनीतियों को समझ चुके हैं और अब वे अपने बेटे के माध्यम से भाजपा को कड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें किनारे न लगाया जा सके.

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