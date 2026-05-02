Bihar Politics: क्यों लगी है कुनबे में आग, क्यों मची है भागमभाग?

Bihar Politics: हाल के दिनों में बिहार की राजनीति ने 180 डिग्री का फेरबदल देखा है, जिन्हें कुर्सी कुमार तक की संज्ञा दे दी गई, वह कुर्सी का मोह छोड़कर राज्यसभा में नई पारी शुरू करने चले गए. राज्यसभा जाने वाले साहब के बारे में कहा जाता रहा है कि कुर्सी के लिए उन्होंने कई बार पलटी मारी है. खैर, कहानी का अगला हिस्सा यहीं से शुरू होता है. साहब दिल्ली निकले और प्रदेश का जिम्मा छोटे साहब यानी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को दे गए. हालांकि, सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने नेता चुना. नेता चुनने की प्रक्रिया में प्रस्तावक उन नेताओं को बनाया गया जो खुद कहीं ना कहीं मीडिया में सीएम पद के दावेदार बताए जा रहे थे.

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उदाहरण के लिए, प्रस्तावक बने विजय सिन्हा, प्रस्तावना का समर्थन किया रेणु देवी और मंगल पांडे के अलावा कई अन्य नेताओं ने. सूत्र बताते हैं कि सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाए, इसके लिए नीतीश कुमार ने वीटो लगा दिया था. यानी मुख्यमंत्री के चयन में पूरी तरह से नीतीश कुमार की चली. मुख्यमंत्री के चयन से पहले जदयू के नेता यह कहते रहे हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री वही बनेगा, जिसे नीतीश कुमार का आशीर्वाद प्राप्त होगा. कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से आई नीतीश के वीटो वाली खबर को बल मिला.

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भाजपा के पुराने नेता कहते हैं कि उन्होंने जीवन भाजपा को समर्पित कर दिया, लेकिन ना तो उनका नंबर आया और न ही किसी ने उनसे इस संदर्भ में कोई बातचीत की. इस वाक्य को समर्थन विजय सिन्हा के उस बयान से मिलता है, जिसमें उन्होंने प्रस्तावक बनन के तुरंत बाद कहा था कि मैंने वही किया, जिसका निर्देश मुझे कमांडर ने दिया था. मैं तो एक सिपाही हूं और कमांडर का आदेश मानना मेरा कर्तव्य है. भाजपा के नेताओं का एक बड़ा समूह इस बात को ऑफ द रिकॉर्ड कहता है कि पूरी डील में फायदा केवल और केवल जदयू को हुआ है. मुख्यमंत्री के चयन में नीतीश कुमार की चली तो दोनों डिप्टी सीएम पद भी जदयू के पास चला गया.

अब विषय आता है भागम भाग क्यों मची है? नीतीश कुमार ने दिल्ली का रुख क्या किया, बिहार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी दिल्ली की ओर निगाहें कर ली है. मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार और समाज कल्याण विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जा चुकी हैं. कुछ और अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की तैयारी में हैं. सवाल यह उठता है कि बिहार में सरकार अभी एनडीए की ही है. मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पसंद के ही हैं तो फिर अधिकारियों को बिहार पसंद क्यों नहीं आ रहा है?

जानकार बताते हैं कि बिहार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, जिन्हें नीतीश का करीबी माना जाता था, उनकी सर्कल में यह चर्चा है कि नए कप्तान नई टीम बनाएंगे और पुरानी टीम के सदस्यों को धीरे-धीरे पवेलियन का रुख दिखाएंगे. जिन अधिकारियों को लंबे समय से प्लेइंग इलेवन में खेलने की आदत पड़ गई हो, उन्हें पवेलियन में बैठकर ताली बजाने का आनंद नहीं आएगा. इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कई सारे अधिकारी पवेलियन में बैठने से पहले टीम बदलने की फिराक में लगे हुए हैं. कुछ ने टीम बदल ली है और कुछ रास्ते में हैं. आने वाले दिनों में बिहार और देश की जनता यह देखेगी कि कई और आईएएस और आईपीएस केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे. हम उम्मीद करते हैं कि भागमभाग के पीछे मूल रूप से छुपी कहानी को हमारे पाठक डिकोड कर चुके होंगे.