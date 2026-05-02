Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3201644
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Politics: क्यों लगी है कुनबे में आग, क्यों मची है भागमभाग?

Bihar Politics: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शनिवार शाम को दिल्ली जा रहे हैं. वहां पार्टी नितिन नवीन से मंत्रिपरिषद के विस्तार को लेकर वे मंत्रणा करेंगे. मंत्रिपरिषद विस्तार में देरी से विपक्ष को सरकार पर हमलावर होने का मौका मिल रहा है और जाहिर है सरकार को यह रास नहीं आने वाला. 

Written By  Swapnil Sonal|Edited By: Sunil MIshra|Last Updated: May 02, 2026, 02:19 PM IST

Trending Photos

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (File Photo)
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (File Photo)

Bihar Politics: हाल के दिनों में बिहार की राजनीति ने 180 डिग्री का फेरबदल देखा है, जिन्हें कुर्सी कुमार तक की संज्ञा दे दी गई, वह कुर्सी का मोह छोड़कर राज्यसभा में नई पारी शुरू करने चले गए. राज्यसभा जाने वाले साहब के बारे में कहा जाता रहा है कि कुर्सी के लिए उन्होंने कई बार पलटी मारी है. खैर, कहानी का अगला हिस्सा यहीं से शुरू होता है. साहब दिल्ली निकले और प्रदेश का जिम्मा छोटे साहब यानी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को दे गए. हालांकि, सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने नेता चुना. नेता चुनने की प्रक्रिया में प्रस्तावक उन नेताओं को बनाया गया जो खुद कहीं ना कहीं मीडिया में सीएम पद के दावेदार बताए जा रहे थे. 

READ ALSO: सम्राट चौधरी ने यूं ही 2 डिप्टी CM संग नहीं ली थी शपथ, होल्ड थी मंत्रियों की लिस्ट

उदाहरण के लिए, प्रस्तावक बने विजय सिन्हा, प्रस्तावना का समर्थन किया रेणु देवी और मंगल पांडे के अलावा कई अन्य नेताओं ने. सूत्र बताते हैं कि सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाए, इसके लिए नीतीश कुमार ने वीटो लगा दिया था. यानी मुख्यमंत्री के चयन में पूरी तरह से नीतीश कुमार की चली. मुख्यमंत्री के चयन से पहले जदयू के नेता यह कहते रहे हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री वही बनेगा, जिसे नीतीश कुमार का आशीर्वाद प्राप्त होगा. कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से आई नीतीश के वीटो वाली खबर को बल मिला.

Add Zee News as a Preferred Source

भाजपा के पुराने नेता कहते हैं कि उन्होंने जीवन भाजपा को समर्पित कर दिया, लेकिन ना तो उनका नंबर आया और न ही किसी ने उनसे इस संदर्भ में कोई बातचीत की. इस वाक्य को समर्थन विजय सिन्हा के उस बयान से मिलता है, जिसमें उन्होंने प्रस्तावक बनन के तुरंत बाद कहा था कि मैंने वही किया, जिसका निर्देश मुझे कमांडर ने दिया था. मैं तो एक सिपाही हूं और कमांडर का आदेश मानना मेरा कर्तव्य है. भाजपा के नेताओं का एक बड़ा समूह इस बात को ऑफ द रिकॉर्ड कहता है कि पूरी डील में फायदा केवल और केवल जदयू को हुआ है. मुख्यमंत्री के चयन में नीतीश कुमार की चली तो दोनों डिप्टी सीएम पद भी जदयू के पास चला गया.

अब विषय आता है भागम भाग क्यों मची है? नीतीश कुमार ने दिल्ली का रुख क्या किया, बिहार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी दिल्ली की ओर निगाहें कर ली है. मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार और समाज कल्याण विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जा चुकी हैं. कुछ और अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने की तैयारी में हैं. सवाल यह उठता है कि बिहार में सरकार अभी एनडीए की ही है.  मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पसंद के ही हैं तो फिर अधिकारियों को बिहार पसंद क्यों नहीं आ रहा है? 

जानकार बताते हैं कि बिहार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, जिन्हें नीतीश का करीबी माना जाता था, उनकी सर्कल में यह चर्चा है कि नए कप्तान नई टीम बनाएंगे और पुरानी टीम के सदस्यों को धीरे-धीरे पवेलियन का रुख दिखाएंगे. जिन अधिकारियों को लंबे समय से प्लेइंग इलेवन में खेलने की आदत पड़ गई हो, उन्हें पवेलियन में बैठकर ताली बजाने का आनंद नहीं आएगा. इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए कई सारे अधिकारी पवेलियन में बैठने से पहले टीम बदलने की फिराक में लगे हुए हैं. कुछ ने टीम बदल ली है और कुछ रास्ते में हैं. आने वाले दिनों में बिहार और देश की जनता यह देखेगी कि कई और आईएएस और आईपीएस केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे. हम उम्मीद करते हैं कि भागमभाग के पीछे मूल रूप से छुपी कहानी को हमारे पाठक डिकोड कर चुके होंगे.

TAGS

Bihar politics

Trending news

Bihar politics
Bihar Politics: क्यों लगी है कुनबे में आग, क्यों मची है भागमभाग?
AEDO Exam
AEDO परीक्षा रद्द होने पर बिहार में सियासी घमासान, जानें क्या है पूरा मामला
Madhepura Tragedy
मधेपुरा में बड़ा हादसा, 60 साल पुराना पुल धंसा, कई गांवों का संपर्क टूटा
Begusarai News
'पढ़ाई कराएं या जनगणना?' बेगूसराय के शिक्षकों ने DEO दफ्तर में घुसकर किया हंगामा
Jharkhand news
नल-जल योजना के दावों की खुली पोल: जामताड़ा में 7 वर्षों से ठप पड़ी सोलर टंकी
Jharkhand news
नल-जल योजना के दावों की खुली पोल: जामताड़ा में 7 वर्षों से ठप पड़ी सोलर टंकी
Dhanbad News
धनबाद में आवारा कुत्तों के झुंड ने 5 साल के मासूम को नोच-नोच कर मार डाला
Dhanbad News
धनबाद में आवारा कुत्तों के झुंड ने 5 साल के मासूम को नोच-नोच कर मार डाला
Lakhisarai police
पिस्टल ताने खड़े रहे थानेदार, फिर भी पुलिस से आरोपी को छीन ले गई भीड़, मचा हड़कंप
Jamui News
अवैध पार्किंग पर प्रशासन का डंडा, अस्पताल के बाहर से 4 प्राइवेट एंबुलेंस जब्त