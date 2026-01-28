Bihar Politics: 'आर या पार' के मूड में रोहिणी आचार्य, RJD प्रवक्ता बोले- जिन्हें मोदी के यहां जाना है जाएं, तेजस्वी नहीं रुकेंगे

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के भीतर का पारिवारिक और राजनीतिक कलह अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है, जिसे 'आर-पार की जंग' माना जा रहा है. पार्टी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर सोशल मीडिया के जरिए अपने भाई और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है. हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर तेजस्वी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके निशाने पर 'आयातित गुरु' और 'साजिशकर्ता' जैसे शब्द स्पष्ट रूप से तेजस्वी के करीबियों और उनकी कार्यशैली की ओर इशारा कर रहे हैं. 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार के बाद से ही रोहिणी के तेवर बागी बने हुए हैं.

पार्टी की कमान 'घुसपैठियों' के हाथ में: रोहिणी आचार्य

रोहिणी आचार्य ने अपनी हालिया पोस्ट में आरजेडी की वर्तमान स्थिति पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए लिखा कि लालू जी के दशकों के संघर्ष और समर्पित 'लालूवादियों' की मेहनत को कुछ 'आयातित गुरुओं' और उनके गुर्गों ने मिट्टी में मिला दिया है. उन्होंने सवाल उठाया कि जिस व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उसने पार्टी को बर्बादी की कगार पर खड़ा कर दिया है. रोहिणी का इशारा स्पष्ट रूप से तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव और उनके सहयोगियों की ओर था. उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के वफादार कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज कर कुछ चंद घटिया लोगों को सर्वेसर्वा बना दिया गया है. रोहिणी ने चुनावी हार के बाद हुई समीक्षा बैठक की रिपोर्ट को सार्वजनिक न करने पर भी सवाल खड़े किए और पूछा कि जिन लोगों पर सवाल उठे थे, उन पर अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई?

रोहिणी के इन आरोपों पर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने पार्टी का बचाव करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लोकतांत्रिक तरीके से 'राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष' नियुक्त किया गया है. उन्होंने कहा कि तेजस्वी जी को संगठन को मजबूत और धारदार बनाने के लिए हर फैसला लेने की पूरी छूट दी गई है. शक्ति यादव ने रोहिणी के आरोपों को नजरअंदाज करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव 'वीर तुम बढ़े चलो' के मंत्र के साथ निडर होकर आगे बढ़ रहे हैं. उन्होंने यह भी जोड़ा कि जो लोग भाजपा या मोदी जी के पास जाना चाहते हैं, वे जा सकते हैं, लेकिन जो लड़ना चाहते हैं, उन्हें तेजस्वी के साथ खड़े रहना होगा. उन्होंने इसे घर का अंदरूनी मामला बताते हुए कहा कि एनडीए के लोग इसमें अपनी राजनीतिक दुकान चलाने की कोशिश कर रहे हैं.

इस विवाद पर जदयू और भाजपा ने जमकर चुटकी ली है. जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि आरजेडी और लालू परिवार दोनों बड़े संकट के मुहाने पर हैं. उन्होंने भविष्यवाणी की कि जल्द ही एक बड़ा बिखराव देखने को मिल सकता है. उन्होंने कहा कि पहले तेज प्रताप यादव ने अपनी अलग राह चुनी और अब रोहिणी आचार्य भी पार्टी को अलविदा कह सकती हैं. भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह ने रोहिणी का समर्थन करते हुए कहा कि वे बिल्कुल सही कह रही हैं, बाहरी लोगों ने आकर तेजस्वी की सोचने की शक्ति खत्म कर दी है और पार्टी पर कब्जा कर लिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि तेजस्वी ने अपनी बहन और भाई को पार्टी से दूर कर दिया है, जिससे जनता का विश्वास आरजेडी से उठ चुका है.

महागठबंधन की सहयोगी कांग्रेस ने इस पूरे विवाद से खुद को दूर रखा है. पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता ऋषि मिश्रा ने कहा कि यह आरजेडी का व्यक्तिगत और अंदरूनी मामला है. कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य बिहार में भाजपा और एनडीए के खिलाफ मजबूती से लड़ना है. उन्होंने कहा कि रोहिणी भी उसी परिवार का हिस्सा हैं और उन्हें भी सोचना चाहिए कि उनकी पार्टी कैसे मजबूत होगी. हालांकि, राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा आम है कि आरजेडी के भीतर की यह दरार 2025 के चुनाव परिणामों के बाद और चौड़ी हो गई है, जहाँ पार्टी केवल 25 सीटों पर सिमट कर रह गई थी.