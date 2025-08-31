Bihar Politics: 'अगर वोट चोरी हुई तो कांग्रेस की सरकारें कैसे बनी?', बिहार चुनाव को लेकर बोले संजय सेठ
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2903648
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Politics: 'अगर वोट चोरी हुई तो कांग्रेस की सरकारें कैसे बनी?', बिहार चुनाव को लेकर बोले संजय सेठ

केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस, राजद और झामुमो पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की “वोटर अधिकार यात्रा” और “वोट चोरी” के आरोप केवल जनता को गुमराह करने की कोशिश है.

Edited By:  Saurabh Jha|Last Updated: Aug 31, 2025, 03:40 PM IST

Trending Photos

केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ
केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ

रांची: केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रविवार को रांची में मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस, राजद और झामुमो पर तीखे प्रहार किए. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और उनके सहयोगी दलों को बिहार विधानसभा चुनाव में हार का एहसास अभी से हो चुका है.

संजय सेठ ने राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' और कांग्रेस-राजद-झामुमो द्वारा लगाए गए “वोट चोरी” के आरोपों को पूरी तरह से निराधार बताया. उन्होंने कहा कि ये आरोप केवल जनता को गुमराह करने के लिए लगाए जा रहे हैं. सेठ ने तंज कसते हुए कहा कि 'ये लोग कभी ईवीएम पर सवाल उठाते हैं और कभी चुनाव आयोग पर आरोप मढ़ते हैं.'

रक्षा राज्य मंत्री ने विपक्ष पर सवाल उठाते हुए कहा, 'अगर सच में वोटों की चोरी हो रही है, तो झारखंड में झामुमो की सरकार कैसे बनी? कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें कैसे बनीं?' उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट करता है कि विपक्ष केवल झूठे बहाने बनाकर जनता को गुमराह कर रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

संजय सेठ ने बिहार में चल रही एसआईआर (स्पेशल रिवीजन) को चुनाव आयोग की सामान्य प्रक्रिया बताया. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची हमेशा अपडेट होती रहती है और यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या विपक्ष चाहता है कि घुसपैठियों को भी वोट देने का अधिकार मिल जाए?

संजय सेठ ने कहा कि भारत का हर नागरिक एसआईआर के साथ खड़ा है और देश में किसी भी घुसपैठिए को न तो रहने दिया जाएगा और न ही वोट देने का अधिकार दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि विपक्ष की परेशानी सिर्फ इस बात को लेकर है कि बिहार की जनता अब उन्हें स्वीकार नहीं कर रही है.

रक्षा राज्य मंत्री ने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, 'यह लोग इसलिए रो रहे हैं क्योंकि बिहार में जीत नहीं पा रहे. देश की जनता ने इन्हें पहले ही किनारे कर दिया है और अब इन्हें स्थायी रूप से विपक्ष में बैठना पड़ेगा.'

संजय सेठ ने उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बी. सुदर्शन रेड्डी की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात पर कहा कि यह उनका निजी मामला है. लेकिन उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव में झारखंड को एक और बड़ा सम्मान मिलने वाला है.

रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि यह हमारे राज्य के लिए गर्व की बात है कि झारखंड की राज्यपाल रह चुकीं द्रौपदी मुर्मू अब देश की राष्ट्रपति हैं. इसके अलावा सीपी राधाकृष्णन जो राज्यपाल रहे हैं, अब देश के उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं. यह झारखंड की जनता और कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य और सम्मान है.

इनपुट- आईएएनएस

ये भी पढ़ें- 'वे हसीन सपने देख रहे हैं', BJP सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

BSanjay SethRahul GandhiTejashwi YadavVoter Adhikar Yatrabihar chunav 2025

Trending news

Bihar News
कौन हैं 'सोलर दीदी' देवकी देवी, जिनकी कहानी पीएम मोदी ने Mann Ki Baat में सुनाई
Bihar News
'वे हसीन सपने देख रहे हैं', BJP सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने तेजस्वी यादव पर साधा निशाना
Vice Presidential Election
Vice Presidential Election: सियासी गणित का दांव-पेंच और शुरू हो गई बयानों की तकरार
Bhojpuri news
'मुझे बुरा लगा...', अंजलि से पवन सिंह ने मांगी माफी, जानिए क्या है वीडियो वाला मामला
siwan news
पुलिस को देखते ही भागने लगा कुख्यात धर्मेन्द्र यादव और चला दी गोली, फिर हुआ मुठभेड़
Pawan Singh
'भाभी को अपना लो',पवन सिंह के क्रिप्टिक पोस्ट पर फैंस ने दी सलाह,जानें क्या है विवाद
Sasaram News
गोलियों से दहला सासाराम का ये गांव, एक शख्स की मौत, इलाके में दहशत
patna news
Patna News: ट्रेन से गिरी पत्नी, पति ने बचाने के लिए लगा दी छलांग, दोनों की मौत
hajipur sadar hospital
'साहब हमारी दूसरी पोस्ट ड्यूटी कर दीजिए', इतना सुनते ही भड़का सुपरवाइजर और फिर...
Ham
'आपकी बहू के खिलाफ चुनाव लड़ूंगी, अगर...', जीतनराम मांझी को पार्वती देवी की चेतावनी
;