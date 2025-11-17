Advertisement
जिंदा लाश... विजय सिन्हा ने लालू यादव को लेकर दिया विवादित बयान; अब बढ़ेगी राजनीतिक सरगर्मी


Vijay Sinha statement: बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस व इंडिया गठबंधन पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि जनता ने एनडीए पर भरोसा जताकर विपक्ष को आत्मचिंतन का संदेश दिया है.

 

Edited By:  harsh singh|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 17, 2025, 12:15 PM IST

Vijay Sinha statement: बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने एनडीए पर जो भरोसा जताया है, वह पूरी तरह सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर विपक्ष कहां खड़ा है. सिन्हा के अनुसार, "लोकतंत्र की जननी बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया है, वह कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए आत्मचिंतन का विषय है."

उन्होंने कांग्रेस की उस सोशल मीडिया पोस्ट पर भी जवाब दिया, जिसमें लिखा था "खुद की ताकत पर भरोसा कीजिए, उधर की ताकत घातक होती है." इस पर विजय सिन्हा ने कहा कि जनता ने तय कर दिया है कि कौन बिहार को दिशा दे सकता है. उन्होंने कहा, "बिहार की जनता ने उन लोगों को जवाब दिया है जिन्होंने सनातन संस्कृति और छठ पर्व का अपमान किया है. भगवान भास्कर और छठी मैया का मजाक उड़ाने वाले आज खुद मजाक का विषय बन चुके हैं."

सिन्हा ने कांग्रेस और महागठबंधन के नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीति अब चतुराई नहीं, चरित्र से तय होगी. उन्होंने कहा कि जो बिहारी संस्कृति, आस्था और सम्मान को समझेगा, वही बिहार में स्वीकार किया जाएगा.

रोहिणी आचार्य के बयान पर भी प्रतिक्रिया
राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के उस बयान पर भी विजय सिन्हा ने प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें चप्पल से मारा गया. इस पर सिन्हा ने कहा, "यह हमारी संस्कृति का अपमान है. बेटी, बहन और मां हमारे समाज का सम्मान हैं. जहां बेटियों की आंख से आंसू निकलते हैं, वहां सुख-शांति नहीं रहती. ऐसे व्यवहार का परिणाम हमेशा खराब होता है."

लालू प्रसाद यादव पर भी साधा निशाना
विजय सिन्हा ने लालू यादव की चुप्पी पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि लालू यादव खुद मुश्किल स्थिति में हैं और उनके परिवार में टूट दिख रही है. उन्होंने कहा, "जिस घर में खुद की बेटी का अपमान हो, बड़े बेटे को बाहर का रास्ता दिखाया जाए, और जिस व्यक्ति की सेहत खराब हो, उसे फिर भी राजनीति में घसीटा जाए तो ये उनके कर्म का परिणाम है." सिन्हा ने आगे कहा कि बिहार की राजनीति अब साफ हो चुकी है. जनता विकास, सम्मान और संस्कृति के आधार पर फैसला ले रही है. उनका दावा है कि एनडीए ही बिहार को स्थिरता दे सकता है और यही कारण है कि जनता ने भारी समर्थन दिया है.

