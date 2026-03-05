होली पर 'सियासी गुलाल' और सत्ता का उलटफेर: सिंधिया से लेकर नीतीश तक... जब त्योहार पर हिला तख्त-ओ-ताज

Bihar Politics: बिहार की सियासत हमेशा त्योहारों के इर्द-गिर्द घूमती रही है. यहां कभी इफ्तार पार्टी में दोस्त-दुश्मन बन जाते हैं तो कभी जनता ने दही-चूड़ा भोज में नेताओं के पुराने गिले-शिकवे दूर होते देखा है. अबकी बार होली का त्योहार बड़े सियासी परिवर्तन का गवाह बनने जा रहा है. दरअसल, होली के ठीक अगले दिन यानी आज (5 मार्च) को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक से राज्यसभा जाने का फैसला लेकर सभी को चौंका दिया. नीतीश के बिहार से दूर जाने का मतलब है कि प्रदेश में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बनने वाला है और नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम की कुर्सी मिलने वाली है. आज से करीब 6 साल पहले मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का 'हाथ' छोड़कर बीजेपी का कमल थाम लिया था और सूबे में फिर से भगवा लहरा गया था.

2020 में सिंधिया ने किया था परिवर्तन

• तारीख: 10 मार्च 2020 (होली का दिन).

• क्या हुआ था: ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अचानक कांग्रेस से इस्तीफा दिया, जिसके बाद उनके वफादार 22 विधायकों ने भी पाला बदल लिया.

• असर: 15 महीने पुरानी कमलनाथ सरकार गिर गई और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा की वापसी हुई.

2026 में नीतीश का दिल्ली 'प्रस्थान'

• तारीख: 4-5 मार्च 2026 (होली के अगले दिन).

• क्या हो रहा है: 20 साल तक बिहार की सत्ता के केंद्र में रहे नीतीश कुमार अब राज्यसभा (दिल्ली) जा रहे हैं.

• असर: 20 साल बाद बिहार में जदयू के 'बड़े भाई' की भूमिका खत्म हो रही है और पहली बार भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाने की दहलीज पर है.

सिंधिया बनाम नीतीश

मुख्य बिंदु ज्योतिरादित्य सिंधिया (2020) नीतीश कुमार (2026) भूमिका कांग्रेस पार्टी छोड़ी, सरकार गिराई. सीएम पद छोड़ा, सरकार में नेतृत्व बदला. गंतव्य राज्यसभा (दिल्ली) राज्यसभा (दिल्ली) फायदा भाजपा को MP की सत्ता मिली. भाजपा को बिहार में CM पद मिला. नुकसान कांग्रेस का एक मजबूत नेता चला गया. जेडीयू के 'स्वतंत्र अस्तित्व' पर संकट.

'होली' और 'चाणक्य नीति' का कनेक्शन

दोनों ही घटनाओं में अमित शाह की रणनीति समान रूप से देखने को मिलती है. 2020 में सिंधिया को भाजपा में लाने और राज्यसभा भेजने की स्क्रिप्ट अमित शाह ने लिखी थी. इस बार भी बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनाने की पटकथा भी अमित शाह की मौजूदगी में ही फाइनल हुई है. नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजने का प्लान तैयार करना आसान नहीं था, लेकिन अमित शाह ने इसे मुमकिन करके दिखाया.