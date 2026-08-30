बिहार में भी हो 'कोटा के भीतर कोटा’, आरक्षण पर फिर गरजे जीतन राम मांझी

राज्य चुनें
Jitan Ram Manjhi: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है. मोतिहारी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर ने आरक्षण की समीक्षा की जो बात कही थी, उस पर समीक्षा कराई जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि जो लोग आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, उन्हें अनुसूचित जाति के हिस्से का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन जिन लोगों को अब तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, उन्हें अपेक्षाकृत अधिक लाभ दिया जाना चाहिए. इसी वजह से आरक्षण में कोटा के भीतर कोटा का प्रावधान होना चाहिए.
जीतन राम मांझी ने कहा कि उनके इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया हो रही है. कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि जीतन राम मांझी और संतोष कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि वे इस्तीफा क्यों दें? उन्होंने कहा कि वे संविधान की सबसे बड़ी संस्था सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर आरक्षण में कोटा के भीतर कोटा की बात कर रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि देश के कई राज्यों में इस व्यवस्था को लागू किया जा चुका है, तो फिर बिहार में ऐसा नहीं होने का क्या कारण है?
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनकी मांग है कि आरक्षण में बंटवारा होना चाहिए और यह केवल उनकी व्यक्तिगत मांग नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस दिशा में काम किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं, उन्हें संवैधानिक पद पर बने रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि देश के कई राज्यों में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर आरक्षण में कोटा के भीतर कोटा लागू किया गया है, इसलिए बिहार में भी इसे लागू किया जाना चाहिए.
जीतन राम मांझी ने कहा कि आरक्षण में बंटवारा होना चाहिए और वंचित वर्गों को उनका उचित हक मिलना चाहिए. उन्होंने आरक्षण में बंटवारे का विरोध करने वालों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वे अपने मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं और उन्हें वंचित तबकों की वास्तविक स्थिति का अंदाजा नहीं है.