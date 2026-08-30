बिहार में भी हो 'कोटा के भीतर कोटा’, आरक्षण पर फिर गरजे जीतन राम मांझी

Jitan Ram Manjhi: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है. मोतिहारी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि उनकी मांग है कि बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर ने आरक्षण की समीक्षा की जो बात कही थी, उस पर समीक्षा कराई जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि जो लोग आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, उन्हें अनुसूचित जाति के हिस्से का लाभ मिलना चाहिए, लेकिन जिन लोगों को अब तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है, उन्हें अपेक्षाकृत अधिक लाभ दिया जाना चाहिए. इसी वजह से आरक्षण में कोटा के भीतर कोटा का प्रावधान होना चाहिए.