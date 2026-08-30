Add Zee Business As A Preferred Source
App

बिहार में भी हो 'कोटा के भीतर कोटा’, आरक्षण पर फिर गरजे जीतन राम मांझी

Jitan Ram Manjhi: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मोतिहारी में आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने आरक्षण में कोटा के भीतर कोटा और वंचित वर्गों को अधिक लाभ देने की मांग की. मांझी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में बिहार में भी आरक्षण का बंटवारा होना चाहिए.

Written BySunny KumarEdited ByRupak Mishra
Published: Aug 30, 2026, 10:53 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 10:53 PM IST
बिहार में भी हो 'कोटा के भीतर कोटा’, आरक्षण पर फिर गरजे जीतन राम मांझी
Image Credit: जीतनराम मांझी, केंद्रीय मंत्री

About the Author

Sunny Kumar

Sunny Kumar

सन्नी कुमार पिछले तीन वर्षों से पटना में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं. मुख्य रूप से राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके साथ ही शिक्षा, खेल, स्पेशल स्टोरी और पुलिस मुख्यालय से जुड़ी खबरों को कवर करते हैं. Z Bihar-Jharkhand के साथ जुड़े हुए हैं.
 
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
PM मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम से जुड़े CM सम्राट चौधरी
2
3
4
5