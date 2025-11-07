Advertisement
बिहार चुनाव के बीच रेलवे का ये बड़ा कदम, 500 स्पेशल ट्रेनों का ऐलान; जानें क्या है इसका 'सियासी कनेक्शन'?

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है. दिवाली, छठ और मतदान के लिए आए लोगों के मतदान के बाद घर लौटे प्रवासियों को काम पर वापसी में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए भारतीय रेलवे 500 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है. बता दें कि ये ट्रेनें पटना और गया से देश के कई बड़े शहरों तक रोज चलने वाली हैं.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Nov 07, 2025, 04:51 PM IST

Bihar Chunav 2025: त्योहारों और चुनावों के बाद बिहार में अब लोगों ने अपनी कर्मभूमि लौटने की तैयारी शुरू कर दी है. दिवाली, छठ और भाई दूज मनाने के बाद लाखों प्रवासी वोट डालने के लिए अपने गांव में ही रुक गए थे. हालांकि अब जब मतदान खत्म हो रहा है तो रेलवे ने उन्हें वापस लौटने की सुविधा देने का इंतजाम कर लिया है. बता दें कि रेलवे ने अगले तीन हफ्तों के लिए 500 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है. इन ट्रेनों के जरिए बिहार से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे, सूरत और अहमदाबाद जैसे शहरों तक प्रवासी आसानी से जा पाएंगे.

रेलवे का इंतजाम
रेलवे के पीआरओ ने बताया कि यह फैसला त्योहार और चुनाव के बाद होने वाली भीड़ को संभालने के लिए लिया गया है. उन्होंने कहा कि “हर साल छठ पूजा के बाद लोग अपने काम पर लौट जाते हैं, लेकिन इस बार चुनाव के कारण काफी लोग रुके हुए हैं. अब वोटिंग के बाद भीड़ बढ़ेगी, इसलिए पहले से ही उसके लिए तैयारी कर ली गई है.” रेलवे के मुताबिक इस साल पूजा सीजन में 12,000 से ज्यादा लंबी दूरी की स्पेशल ट्रिप्स चलाई गई हैं, जो पिछले साल की तुलना में करीब 70% ज्यादा हैं.

स्पेशल ट्रेनों का रूट प्लान
रेलवे के हिसाब से देखा जाए तो पटना से दिल्ली के लिए रोजाना 20 स्पेशल ट्रेनें चलने वाली हैं. वहीं मुंबई के लिए 15 ट्रेनें चलेंगी. बता दें कि पुणे, सूरत और अहमदाबाद के लिए 10-10 ट्रेनें चलाई जाएंगी और गया से कोलकाता के लिए 12 स्पेशल ट्रेनें भी चलने वाली हैं. ज्यादातर ट्रेनें अनारक्षित कोचों में होंगी ताकि लोग तुरंत टिकट बुक कर सकें, साथ ही इन बुकिंग्स को IRCTC ऐप से किया जा सकेगा.

बताते चलें कि रेलवे के इस फैसले पर राजनीति भी शुरू हो गई है. राजद नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि “रेल मंत्रालय बीजेपी के पक्ष में वोटिंग के लिए प्रवासियों को लुभाने की कोशिश कर रहा है.” उन्होंने कहा कि “कोरोना काल में जब मजदूर पैदल लौटे थे, तब सरकार ने कोई ट्रेन नहीं दी थी.” वहीं, रेल मंत्रालय ने इस पर सफाई देते हुए कहा है कि यह निर्णय त्योहार और भीड़ नियंत्रण के लिए है. चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं है.

प्रवासी मजदूरों के लिए राहत
रेलवे का यह कदम उन लाखों प्रवासियों के लिए राहत लेकर आया है, जो त्योहार और चुनाव के कारण बिहार में फंसे हुए थे. अब वे बिना किसी झंझट के अपने काम की जगह लौट पाएंगे. रेलवे अधिकारियों ने बताया कि करीब 3.75 करोड़ वोटरों में बड़ी संख्या में प्रवासी शामिल हैं. इसी वजह से उनकी सुविधा पर भी ध्यान देना जरूरी है.

bihar chunav 2025

