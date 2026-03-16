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बिहार और राज्यसभा: वो 10 सवाल जो हर बिहारी को पता होने चाहिए; जानें सीटों का पूरा गणित

Rajya Sabha Chunav 2026: बिहार की राजनीति में आज का दिन बेहद अहम है. राज्य की 5 राज्यसभा सीटों के लिए 16 मार्च 2026 को मतदान हो रहा है. इस बार का चुनाव न केवल संख्या बल के लिहाज से, बल्कि राजनीतिक चेहरों के बदलाव के कारण भी चर्चा में है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Mar 16, 2026, 01:15 PM IST

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प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)
प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

Bihar Rajya Sabha Chunav 2026: बिहार में राज्यसभा की पांच सीटों के लिए वोटिंग जारी है. शाम 04 बजे तक मतदान प्रक्रिया जारी रहेगी और इसके बाद वोटों की गिनती शुरू होगी. देर शाम तक नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे. विधानसभा में संख्याबल के अनुसार एनडीए के 4 उम्मीदवार आसानी से जीत दर्ज कर रहे हैं, जबकि पांचवीं सीट के लिए महागठबंधन के साथ कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है. ताजा जानकारी के मुताबिक, एनडीए के सभी विधायकों ने अपना वोट डाल दिया है. दूसरी ओर महागठबंधन के 4 विधायक अभी तक वोट डालने नहीं पहुंचे हैं. महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के तीन और राजद का एक विधायक अब तक अपना वोट डालने विधानसभा नहीं पहुंचे हैं. इसके बावजूद महागठबंधन अपनी जीत का दावा कर रहा है. वोटिंग के बीच बिहार से राज्यसभा को लेकर 10 अहम सवालों के जवाब देखिए.

पहला सवालः बिहार में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं?

उत्तर: 16 सीटें.

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दूसरा सवालः झारखंड के अलग होने से पहले (वर्ष 2000 से पहले) बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें थीं?

उत्तर: 22 सीटें (झारखंड बनने के बाद 6 सीटें नए राज्य को आवंटित कर दी गई थीं).

तीसरा सवालः राज्यसभा के लिए बिहार के सदस्यों का चुनाव कौन करता है?

उत्तर: बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्य (विधायक) आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से इनका चुनाव करते हैं.

चौथा सवालः बिहार से राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?

उत्तर: 6 वर्ष... यह एक स्थायी सदन है, जिसके एक-तिहाई सदस्य हर दो साल में सेवानिवृत्त होते हैं.

5वां सवालः राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए बिहार में एक उम्मीदवार को औसतन कितने प्रथम वरीयता के वोटों की जरूरत होती है?

उत्तर: अभी 5 सीटों के चुनाव के गणित के अनुसार, एक उम्मीदवार को जीत के लिए लगभग 41 विधायकों के वोट की जरूरत है.

6वां सवालः बिहार से राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति (Deputy Chairman) कौन हैं?

उत्तर: हरिवंश नारायण सिंह बिहार से राज्यसभा सदस्य हैं और वर्तमान में सदन के उपसभापति के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं. उनका कार्यकाल 9 अप्रैल को खत्म हो रहा है और जनता दल यूनाइटेड ने तीसरी बार उनको मौका नहीं दिया है. उनकी जगह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद राज्यसभा चुनाव में उतरे हैं. 

7वां सवालः कोई व्यक्ति जो बिहार का निवासी नहीं है, वह बिहार से राज्यसभा चुनाव लड़ सकता है?

उत्तर: हां, 2003 के संशोधन के बाद अब उम्मीदवार के लिए उस राज्य का निवासी होना जरूरी नहीं है, जहां से वह चुनाव लड़ रहा है.

8वां सवालः बिहार के प्रसिद्ध राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' क्या कभी राज्यसभा के सदस्य रहे थे?

उत्तर: हां, रामधारी सिंह दिनकर 1952 से 1964 तक लगातार तीन बार बिहार से राज्यसभा के सदस्य रहे थे.

9वां सवालः वर्ष 2026 के राज्यसभा चुनाव में बिहार की कितनी सीटों पर मतदान हो रहा है?

उत्तर: 5 सीटों पर (जिनके लिए 16 मार्च, 2026 को मतदान हो रहा है).

10वां सवालः बिहार विधानसभा में विधायकों की कुल संख्या कितनी है, जो इन सदस्यों को चुनते हैं?

उत्तर: 243 सदस्य.

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