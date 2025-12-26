Bihar Rajya Sabha Chunav 2025: बिहार से इस दिग्गज क्रिकेटर को राज्यसभा भेज सकती है BJP, डिप्टी CM के साथ दिखने से अटकलों का बाजार गरम

Bihar Rajya Sabha Chunav 2025: बिहार में अगले साल होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है. जिन पांच सीटों के लिए चुनाव होना है, उनमें राजद की 2, जेडीयू की 2 और उपेंद्र कुशवाहा की एक सीट शामिल है. विधानसभा चुनाव के बाद राजद इस पोजीशन में नहीं बची है कि अपनी सीटें वापस हासिल कर सके. इसलिए इन सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी. सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी अपने कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन और भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह को राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रही है. वहीं जेडीयू से हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर फिर से उच्च सदन पहुंच सकते हैं. उपेंद्र कुशवाहा वाली सीट पर पेंच फंस रहा है. इस एक सीट के लिए एनडीए में लोजपा-रामविलास, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बीच खींचतान मची हुई है. यह तो तय है कि उपेंद्र कुशवाहा फिर से राज्यसभा नहीं जाने वाले. पहले यह सीट लोजपा-रामविलास के खाते में जाती दिख रही है, लेकिन फिर जीतन राम मांझी ने अडंगा लगा दिया.



इसके कारण अब बीजेपी पांचवीं सीट भी अपने पास रखने वाली है. सूत्रों के मुताबिक, इस सीट से पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग को राज्यसभा भेजा जा सकता है. बता दें कि वीरेंद्र सहवाग हाल ही में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ पटना आए थे. यहां डिप्टी सीएम उन्हें अपने आवास ले गए थे और सम्मानित भी किया था. इसके बाद से सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गरम हो गया है. कहा जा रहा है कि बीजेपी वीरेंद्र सहवाग को बिहार से राज्यसभा भेज सकती है. उपेंद्र कुशवाहा की सीट से उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है. हालांकि, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जोड़तोड़ की राजनीति का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि एनडीए के पास इस सीट के लिए पर्याप्त विधायक नहीं है.

ये भी पढ़ें- राबड़ी देवी ने बंगला खाली करने की प्रक्रिया शुरू की, रात में शुरू हुई शिफ्टिंग

उधर सम्राट चौधरी ने खुद वीरेंद्र सहवाग के साथ तस्वीरों को शेयर किया था. डिप्टी सीएम ने तस्वीरों के शेयर करते हुए लिखा था कि भारत के स्टार क्रिकेटर रहे, विस्फोट बल्लेबाज के तौर पर अनेकों कीर्तिमान रचने वाले, 'मुल्तान के सुल्तान' के नाम से प्रसिद्ध वीरेंद्र सहवाग का पटना स्थित सरकारी आवास पर आगमन हुआ. वीरेंद्र सहवाग जी लाखों-लाख युवाओं के आदर्श रहें. उनसे बिहार की बेहतरी, खेल जगत में विशेषकर क्रिकेट को लेकर राज्य में अवसर और संभावनाओं पर वृहद संवाद किया. वहीं इससे पहले बिहार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने सहवाग का उदाहरण देते हुए युवाओं को खेलों से जुड़ने की अपील की थी.