राज्यसभा चुनाव 2026: चिराग पासवान की मां नहीं जाएंगी उच्च सदन, क्या उपेंद्र कुशवाहा का रास्ता क्लियर हो गया?

Chirag Paswan News: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने साफ कहा है कि उनकी मां रीना पासवान का सक्रिय राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है और ना ही उनकी पार्टी राज्यसभा सीट चाहती है. उनके इस बयान से एनडीए में पांचवीं सीट किसको मिलेगी, इसको लेकर कयासों का बाजार गरम हो गया.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Feb 21, 2026, 10:49 AM IST

चिराग पासवान-उपेंद्र कुशवाहा (फाइल फोटो)
चिराग पासवान-उपेंद्र कुशवाहा (फाइल फोटो)

Chirag Paswan On Rajya Sabha Chunav 2026: बिहार की पांच राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव का बिगुल बज चुका है. जानकारी के मुताबिक, 26 फरवरी से नामांकन शुरू होगा, जबकि 16 मार्च को मतदान और मतगणना होगी. एनडीए में बीजेपी-जेडीयू 2-2 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा वाली सीट पर सस्पेंस बरकरार है. पहले इस सीट से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की मां रीना पासवान के उच्च सदन जाने के कयास लगाए जा रहे थे, हालांकि अब लोजपा-रामविलास ने ऐसी खबरों पर विराम लगा दिया है.

चिराग ने साफ कहा है कि उनकी मां रीना पासवान का सक्रिय राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है और ना ही उनकी पार्टी राज्यसभा सीट चाहती है. केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि मेरी मां राजनीति में नहीं आ रही हैं. आप लोग इसे कतई डिबेट का हिस्सा नहीं बनाएं. वह अपने आप को सक्रिय राजनीति से दूर रखती हैं.

चिराग ने आगे कहा कि मेरी मां की पांच राज्यसभा सीटों में से कोई दावेदारी नहीं है. इतना जरूर मानता हूं कि पांच की पांच सीटें हमारा एनडीए गठबंधन जीतेगा. इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है.

ये भी पढ़ें- BJP से डायरेक्ट डील करने लगे हैं संजय झा, हरिवंश वाला सिंगल विंडो खत्म करेगी JDU?

विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से देखें तो पांच सीटों में से चार पर तो एनडीए की जीत तय है. सूत्रों के मुताबिक, पांच सीटों में से दो सीटों पर जेडीयू और दो पर बीजेपी अपने कैंडिडेट उतारेगी. वहीं पांचवी सीट किसी सहयोगी को दी जा सकती है.

पहले इस सीट पर जीतन राम मांझी ने दावा किया था, लेकिन बीजेपी ने इसे पूरी तरह से नकार दिया था. अब चिराग पासवान ने खुद ही अपनी दावेदारी से हाथ पीछे खींच लिए हैं. ऐसे में देखना यह होगा कि क्या उपेंद्र कुशवाहा का रास्ता साफ हो गया है?

