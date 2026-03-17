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राज्यसभा चुनाव 2026: कांग्रेस को तीन विधायक ने दिया धोखा, एक्शन लिया तो सिर्फ 3 पर सिमट जाएगी पार्टी

Rajya Sabha Chunav 2026: राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन की करारी हार ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है. वहीं इस हार के बाद महागठबंधन में भी सिर-फुटौव्वल शुरू हो गया है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Mar 17, 2026, 12:04 PM IST

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प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)
प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

Bihar Rajya Sabha Chunav 2026: सोमवार (16 मार्च) को हुए राज्यसभा चुनाव में बिहार की पांचों सीटों पर एनडीए ने जबरदस्त जीत हासिल की है और महागठबंधन को एक बार फिर से निराशा हाथ लगी. महागठबंधन के सिर्फ 37 विधायकों ने ही वोटिंग किया है. इस चुनाव में कांग्रेस विधायक मनोज विश्वास, कांग्रेस विधायक सुरेंद्र कुशवाहा, कांग्रेस विधायक मनोहर प्रसाद सिंह और राजद विधायक फैसल रहमान वोटिंग के लिए नहीं पहुंचे. इस चुनाव में एक बार फिर से साबित कर दिया कि तेजस्वी यादव में वो कूटनीतिक क्षमता नहीं है, जो उनके पिता लालू प्रसाद यादव में थी. हालांकि, नेता प्रतिपक्ष को AIMIM के पांचों और बसपा के एक विधायक का वोट हासिल करने में सफलता जरूर मिली. 

महागठबंधन से बाहर के दलों का समर्थन हासिल करके तेजस्वी यादव ने जरूरी संख्याबल जुटा लिया था, लेकिन आखिरी वक्त में उनके अपने ही धोखा दे गए. मतदान के दिन विपक्ष के चार विधायकों की गैरहाजिरी ने पूरा समीकरण बदल दिया. मतदान से अनुपस्थित रहने वालों में वाल्मीकिनगर से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र कुशवाहा, फारबिसगंज से विधायक मनोज विश्वास और मनिहारी विधायक मनोहर सिंह शामिल हैं. इसके अलावा ढाका से राजद विधायक फैजल रहमान भी वोट डालने नहीं पहुंचे. इसके चलते एनडीए ने पांचों सीटों पर क्लीन स्वीप किया.

ये भी पढ़ें- अब ऐसा होगा बिहार:राज्यसभा चुनाव के बाद केवल CM की ही कुर्सी खाली होने वाली नहीं है!

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बागियों पर एक्शन लेना आसान नहीं

इस चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद अब महागठबंधन अपने दगेबाज विधायकों पर एक्शन लेने की तैयारी में है. करारी शिकस्त मिलने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर कुछ लोगों ने धोखा नहीं दिया होता तो आज हमारी जीत तय थी. कार्रवाई बाद में तय करेंगे. हालांकि, यह कदम आत्मघाती भी साबित हो सकता है. सियासी जानकारों का कहना है कि अगर तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी के विधायक फैजल रहमान पर एक्शन लिया तो उनका नेता प्रतिपक्ष का पद खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि इसके लिए जरूरी विधायकों की संख्या 25 होनी चाहिए. दूसरी ओर अगर राहुल गांधी ने अपने तीन विधायकों पर कोई कार्रवाई की तो फिर बिहार कांग्रेस के पास केवल 3 विधायक बचेंगे. 

करारी हार पर सिर-फुटौव्वल शुरू

वहीं इस शर्मनाक हार पर भी सिर-फुटौव्वल भी शुरू हो गया है. पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का दायित्व था कि वो सबसे बात करें. पप्पू यादव ने दावा किया कि तेजस्वी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी से राज्यसभा चुनाव पर कोई बातचीत नहीं की थी. कांग्रेस MLC समीर सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष इतने बड़े गठबंधन के नेता हैं. जब वो हर विधायक और हर नेता से मिल रहे हैं तो अध्यक्ष जी (राजेश राम) से भी संपर्क जरूर किए होंगे, लेकिन फिर भी हार गए. हम लोगों को इस पर ज्यादा चर्चा करनी चाहिए कि ये हमारी कमजोरी है कि कांग्रेस विधायकों को एकजुट नहीं रख पाए.  इस पर ध्यान देने की जरूरत है. दूसरे पर आरोप लगाने की जरूरत नहीं.

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