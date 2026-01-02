Advertisement
Bihar News: बजट के बाद NDA और INDIA के लिए पहला बड़ा असाइनमेंट होगा राज्यसभा चुनाव, प्रतिष्ठा का विषय बनेगी 5वीं सीट

Bihar NDA Vs Mahagathbandhan: बिहार सरकार ने बजट को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं. इस बजट में सरकार के सामने चुनावी वादों को पूरा करने का दबाव होगा. इसके ठीक बाद बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के चुनाव होने हैं. 5वीं सीट के लिए एनडीए और महागठबंधन के बीच तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा. अब देखना ये होगा कि किसकी रणनीति सफल होगी.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Jan 02, 2026, 08:39 PM IST

बिहार राज्यसभा चुनाव 2026
बिहार राज्यसभा चुनाव 2026

Bihar Rajya Sabha Chunav 2026: बिहार विधानसभा चुनाव के 6 महीने बाद एक बार फिर से एनडीए और महागठबंधन में घमासान होने वाला है. दरअसल, इस साल बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं. विधानसभा के अंकगणित के अनुसार 4 सीटों पर एनडीए की जीत पक्की है, जबकि पांचवीं सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है. इस सीट के लिए ना तो एनडीए और ना ही महागठबंधन के पास पर्याप्त संख्याबल है, लेकिन पांचवीं सीट पर दोनों खेमों के रणनीतिकारों की अग्निपरीक्षा होगी. राज्यसभा चुनाव से पहले सरकार और विपक्ष के लिए बजट पहला बड़ा असाइनमेंट होगा. सरकार के सामने चुनावी घोषणाओं को पूरा करने की चुनौती है. एनडीए ने अगले 5 साल में एक करोड़ नौकरी-रोजगार देने का वादा किया है. इसके अलावा सरकार पर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं से किए गए वादे को भी पूरा करने का दबाव है. लिहाजा, यह बजट काफी महत्वपूर्ण होगा.

बिहार चुनाव में एनडीए की इतनी प्रचंड जीत के पीछे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का काफी योगदान माना जा रहा है. इस योजना के तहत सरकार ने बिहार की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2-2 लाख रुपये देने का वादा किया है. अबतक एक करोड़ 90 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये आ चुके हैं. अब योजना अपने दूसरे चरण में प्रवेश कर चुकी हैं और महिलाओं के काम-धंधे की समीक्षा होगी और उनके रोजगार को आगे बढ़ाने योग्य पाया जाएगा, तो उन्हें अतिरिक्त राशि दी जाएगी. बता दें कि दिसंबर 2025 में अनुपूरक बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया था कि इस योजना पर 21 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. 

सीएम महिला रोजगार योजना के लिए कितना बजट?

वहीं जीविका समूह द्वारा क्रियान्वित इस योजना पर अब तक 1,550 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं और यह धनराशि ग्रामीण विकास विभाग के बजट से खर्च हुआ है. पिछले बजट में सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग के बजट पिछले बजट में 2,360 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की थी. इसी के साथ इस विभाग का कुल बजट 16 हजार 93 करोड़ रुपये हो गया था. अब महिला के रोजगार को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे चरण में 2 लाख रुपये दिए जाएंगे. भले ही यह धनराशि लोन के तौर पर दी जाए, लेकिन इसे देने के लिए सरकार को इस बजट में ही प्रावधान करना पड़ेगा. 

राज्यसभा की 5वीं सीट के लिए अग्निपरीक्षा

उधर बिहार की एक राज्यसभा के सांसद को चुनने के लिए 42 विधायकों की जरूरत होगी. एनडीए के पास अभी 202 विधायक हैं. वहीं महागठबंधन के पास सिर्फ 35 विधायक हैं, जबकि 5 विधायक AIMIM के हैं और एक बसपा का. इस आंकड़ो से साफ है कि महागठबंधन को अगर अन्य दलों के सभी 6 वोट मिल जाएं तो भी एक वोट कम पड़ जाएगा. हालांकि, अगर एनडीए खेमे में क्रॉस वोटिंग हो जाए तो तेजस्वी अपना एक कैंडिडेट राज्यसभा में भेज सकते हैं. वहीं एनडीए को भी पांचवी सीट जीतने के लिए संघर्ष करना होगा. उसे 5वीं सीट के लिए 8 अतिरिक्त विधायकों की जरूरत पड़ेगी. ऐसे में उसे अपने खेमे को मजबूत करने के अलावा विरोधी खेमे में तोड़फोड़ करनी होगी.

Bihar politics

Bihar politics
बजट के बाद NDA-INDIA के लिए पहला बड़ा असाइनमेंट होगा राज्यसभा की 5वीं सीट जीतना
