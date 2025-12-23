Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3050733
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar Rajya Sabha Chunav 2026: कैसे होता है राज्यसभा चुनाव, कौन करता है वोट और क्यों फंस सकती है बिहार की 5वीं सीट?

Bihar Rajya Sabha Chunav 2026: अप्रैल 2026 में बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं. महागठबंधन फिलहाल इस परिस्थिति में नहीं है कि अपनी दम पर कोई भी सीट जीत सके. वहीं एनडीए को भी पांचवीं सीट के लिए जोड़-तोड़ की रणनीति तैयार करनी होगी.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Dec 23, 2025, 03:12 PM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर (Gemini AI)
प्रतीकात्मक तस्वीर (Gemini AI)

Bihar Rajya Sabha Chunav 2026: राज्यसभा में अगले साल बिहार की पांच सीटें खाली होने वाली हैं. अप्रैल 2026 में बिहार के जिन नेताओं का उच्च सदन में कार्यकाल पूरा हो रहा है, उनमें राजद से प्रेम चंद गुप्ता और एडी सिंह, जेडीयू से हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर के अलावा रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा शामिल हैं. लिहाजा, अगले साल इन पांचों सीटों पर चुनाव होगा. इसको लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. विधानसभा चुनाव के बाद बदले समीकरणों के कारण महागठबंधन फिलहाल इस परिस्थिति में नहीं है कि अपनी दम पर कोई भी सीट जीत सके. वहीं एनडीए को भी पांचवीं सीट के लिए जोड़-तोड़ की रणनीति तैयार करनी होगी. दरअसल, राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया ही ऐसी है कि जरा सी चूक पूरा समीकरण बिगाड़ सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि राज्यसभा चुनाव कैसे होता है? इस चुनाव में कौन वोट करता है और बिहार की 5वीं सीट क्यों फंस सकती है?

कैसे होता है चुनाव और कौन करता है वोट?

बता दें कि राज्यसभा सदस्यों के लिए चुनाव की प्रक्रिया अन्य चुनावों से काफी अलग होती है. इस चुनाव में जनता प्रत्यक्ष नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष तौर पर वोट करती है. मतलब राज्यसभा सदस्यों का चुनाव जनता सीधे नहीं करती, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए विधायक वोट करते हैं. वहीं इस चुनाव में न तो गुप्त मतदान होता है और ना ही इसमें EVM का प्रयोग होता है. राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम के आगे एक से चार तक का नंबर लिखा होता है. इसमें विधायकों को वरीयता के आधार पर उसपर चिह्न लगाना होता है. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों फंस सकती है बिहार की 5वीं सीट?

राज्यसभा चुनाव में विधानसभा का अंकगणित ही जीत का फॉर्मूला सेट करता है. आसान भाषा में कहें तो राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए कितने वोटों की जरूरत होती है, यह कुल विधायकों की संख्या के आधार पर तय की जाती है. इस फॉर्मूले के अनुसार, जिस राज्य से जितनी राज्यसभा की सीटें खाली होंगी, उनमें एक जोड़ा जाएगा. इसके बाद जो नंबर आएगा उसे कुल विधानसभा के सीटों की संख्या से भाग दिया जाएगा. इसके बाद जो नंबर आएगा, उसमें फिर से 1 जोड़ा जाएगा. अब जो संख्या आएगी उससे पता चलेगा कि एक राज्यसभा का सांसद चुनने के लिए उस राज्य से कितने विधायकों के मतदान की जरूरत होगी. जैसे बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है. अब 5 में 1 जोड दें तो नंबर आएगा- 6. अब इस संख्या से राज्य की कुल विधानसभा सीटों (243) में भाग दिया जाएगा. अब जो संख्या निकल कर आई वो है- 40.5. इसे 41 ही समझिए और अब इसमें 1 और जोड़ने पर 42 हो जाएगा.  यानी बिहार से एक राज्यसभा के सांसद को चुनने के लिए 42 विधायकों की जरूरत होगी.

बता दें कि बिहार विधानसभा में एनडीए के पास अभी 202 विधायक हैं. वहीं महागठबंधन के पास सिर्फ 35 विधायक हैं, जबकि 5 विधायक AIMIM के हैं और एक बसपा का. इस आंकड़ो से साफ है कि महागठबंधन को अगर अन्य दलों के सभी 6 वोट मिल जाएं तो भी एक वोट कम पड़ जाएगा. हालांकि, अगर एनडीए खेमे में क्रॉस वोटिंग हो जाए तो तेजस्वी अपना एक कैंडिडेट राज्यसभा में भेज सकते हैं. वहीं एनडीए को भी पांचवी सीट जीतने के लिए संघर्ष करना होगा. उसे 5वीं सीट के लिए 8 अतिरिक्त विधायकों की जरूरत पड़ेगी. ऐसे में उसे अपने खेमे को मजबूत करने के अलावा विरोधी खेमे में तोड़फोड़ करनी होगी.

TAGS

Bihar Rajya Sabha Chunav 2026Bihar politics

Trending news

nitin Nabin
'नितिन नबीन का पटना आगमन ऐतिहासिक क्षण', जयराम विप्लव ने आगे कही यह बात
Muzaffarpur crime news
मुजफ्फरपुर का हैवान पति, गड़ासे से गला काटकर पत्नी को उतारा मौत के घाट
Bihar Rajya Sabha Chunav 2026
कैसे होता है राज्यसभा चुनाव, कौन करता है वोट और क्यों फंस सकती है बिहार की 5वीं सीट?
Muzaffarpur crime news
मुजफ्फरपुर का हैवान पति, गड़ासे से गला काटकर पत्नी को उतारा मौत के घाट
darbhanga crime news
कथावाचक पर नाबालिग से दुष्कर्म और गर्भपात का आरोप, महंत समेत दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज
Begusarai crime news
छुट्टी पर घर आए फौजी की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या, गांव में फैली दहशत
Ara Sasaram rail accident
आरा-सासाराम रेलखंड पर बड़ा हादसा, पैसेंजर ट्रेन से जा टकराया ट्रैक्टर
nitin Nabin
खुले ट्रक में नितिन नबीन का रोड शो, दोनों डिप्टी CM के साथ प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद
Year Ender 2025
लालू परिवार से लेकर SIR और हिजाब विवाद तक, 2025 में छाए रहे बिहार के ये बड़े मुद्दे
Nalanda Literature Festival 2025
जब हम अपनी बोलियों के साथ पर्दे पर आते हैं तो संवाद नहीं, पूरा जीवन बोलता है