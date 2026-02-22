Advertisement
राज्यसभा चुनाव 2026: JDU से रामनाथ ठाकुर की सीट कैसे पक्की? इन पांच कारणों से समझें

Rajya Sabha Chunav 2026 Bihar: जेडीयू में अभी तक किसी को तीसरी बार राज्यसभा जाने का मौका नहीं मिला है. माना जा रहा है कि इस बार रामनाथ ठाकुर के लिए सीएम नीतीश कुमार इस नियमावली में बदलाव कर सकते हैं. इसके पीछे 5 बड़े कारण बताए जा रहे हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Feb 22, 2026, 03:37 PM IST

Trending Photos

Bihar Rajya Sabha Chunav 2026: बिहार की पांच राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर सियासी रस्साकशी शुरू हो चुकी है. जिन सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उनमें राजद के प्रेम चंद गुप्ता और एडी सिंह, जेडीयू के हरिवंश नारायण सिंह और रामनाथ ठाकुर के अलावा रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा शामिल हैं. विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से 5 में से 4 सीटों पर तो एनडीए की जीत पक्की है, जबकि पांचवीं सीट पर कड़ा मुकाबला होगा. जेडीयू से रामनाथ ठाकुर की सीट पक्की मानी जा रही है. अगर ऐसा हुआ यह पहली बार होगा जब जेडीयू से कोई नेता तीसरी बार उच्च सदन जाएगा. हालांकि, इन पांच कारणों से सीएम नीतीश कुमार इस बार नियमों में बदलाव कर सकते हैं.

  1. कर्पूरी ठाकुर के लड़के- रामनाथ ठाकुर, का संबंध नाई जाति से है और वह बिहार के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं. बिहार के ओबीसी वर्ग में उनकी जबरदस्त पैठ मानी जाती है. उनका नाम देकर एनडीए सरकार यूजीसी रूल से मचे घमासान को कम सकता है.
  2. सीएम नीतीश से उनकी नजदीकियां- सीएम नीतीश कुमार के साथ रामनाथ ठाकुर के काफी करीबी रिश्ते हैं. इसीलिए वह 2005 में बिहार के गन्ना मंत्री बनाए रह चुके हैं. साल 2005 से 2010 तक भी बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं. वह वर्तमान में केंद्र सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री हैं.
  3. कर्पूरी ठाकुर की किसान सम्मान निधि योजना- बिहार सरकार ने 3 फरवरी को जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की है. इसमें बिहार सरकार की ओर के किसानों को 3 हजार रुपये देगी. पीएम किसान सम्मान निधि के साथ यह राशि मिलाकर किसान को 9,000 रुपये प्रति वर्ष मिला करेंगे.
  4. कर्पूरी ठाकुर को दिया था भारत रत्न- बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को सामाजिक न्याय के मसीहा माना जाता है. केंद्र की एनडीए सरकार ने 23 जनवरी 2024 को मरणोपरांत कर्पूरी ठाकुर 'भारत रत्न' से सम्मानित करने की घोषणा की थी. निधन के 36 साल बाद उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार देकर सरकार ने ओबीसी समाज को साधने का काम किया था, अब सरकार इसे आसानी से छोड़ेगी नहीं.
  5. कर्पूरी ठाकुर की सियासी विरासत की जंग- बिहार में जेडीयू और राजद के बीच जननायक कर्पूरी ठाकुर की राजनीतिक विरासत को लेकर जंग चल रही है. कर्पूरी ठाकुर के बहाने अति पिछड़े वर्ग के वोटरों को साधने की कोशिश की जा रही है. कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती पर दोनों खेमे- एनडीए और महागठबंधन, दोनों ओर से कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. रामनाथ ठाकुर को राज्यसभा भेजकर नीतीश इस जंग में आगे निकलना चाहेंगे.
