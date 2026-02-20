Advertisement
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

राज्यसभा चुनाव 2026: BJP से डायरेक्ट डील करने लगे हैं संजय झा, क्या हरिवंश वाला सिंगल विंडो खत्म करेगी JDU?

Bihar Rajya Sabha Chunav 2026:

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Feb 20, 2026, 03:03 PM IST

हरिवंश नारायण सिंह-संजय झा
Bihar Rajya Sabha Chunav 2026: बिहार की पांच राज्यसभा सीटों पर चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है. जानकारी के मुताबिक, 26 फरवरी से नामांकन शुरू होगा, जबकि 16 मार्च को मतदान और मतगणना होगी. उच्च सदन से जेडीयू के दो, राजद के दो सदस्य और रालोमो सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा रिटायर हो रहे हैं. जेडीयू से जिन सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उनमें केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह का नाम शामिल हैं. वहीं राजद से अमरेंद्र धारी सिंह और प्रेमचंद्र गुप्ता का कार्यकाल समाप्त हो रहा है. जेडीयू से रामनाथ ठाकुर फिर से राज्यसभा भेजे जा सकते हैं, जबकि हरिवंश बाबू के लिए आगे की राह आसान नजर नहीं आ रही है.

दरअसल, जेडीयू में आज तक कोई नेता तीसरी बार राज्यसभा नहीं पहुंच सका है. सूत्रों के अनुसार, इस बार इस नियमावली में परिवर्तन देखने को मिल सकता है. भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर के नाम पर हो रही राजनीति के चलते उनके बेटे यानी केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर को फिर से राज्यसभा भेजा जा सकता है. अगर सीएम नीतीश कुमार ने ऐसा नहीं किया तो राजद इसे मुद्दा बना सकता है और जननायक कर्पूरी ठाकुर की सियासी विरासत पर अधिकार जमाने की कोशिश पूरी हो सकती है. 

हरिवंश बाबू लगाएंगे हैट्रिक या कटेगा पत्ता?

वहीं दूसरी ओर राज्यसभा के उप-सभापति हरिवंश क्या हैट्रिक लगा पाते हैं या जेडीयू उनकी जगह किसी नए चेहरे को उच्च सदन भेजती है? इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं. हरिवंश नारायण सिंह राजपूत जाति से आते हैं और जेडीयू से लगातार दो बार से चुने जा रहे हैं.

संजय झा को मिलेगी हरिवंश बाबू की जिम्मेदारी? 

नीतीश कुमार ने उन्हें बीजेपी के साथ संबंध स्थापित करने का माध्यम बना रखा था. जब नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़कर महागठबंधन के साथ सरकार बनाई थी, तब भी वह बीजेपी से डील करने की कड़ी साबित हुए. हालांकि, अब यह काम जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा खुद संभाल रहे हैं. ऐसे में अब हरिवंश बाबू की भूमिका क्या होगी, यह देखना होगा.

Bihar Rajya Sabha Chunav 2026Bihar politicsnitish kumar

Bihar Rajya Sabha Chunav 2026
BJP से डायरेक्ट डील करने लगे हैं संजय झा, हरिवंश वाला सिंगल विंडो खत्म करेगी JDU?
