राज्यसभा चुनाव 2026: 5वीं सीट के लिए तेजस्वी ने ओवैसी के पास भेजा दूत, मायावती की BSP से भी संपर्क साधने की कोशिश- सूत्र

बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर अगले महीने चुनाव होने हैं. चार सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है, जबकि पांचवीं सीट के लिए मुकाबला कड़ा है. इस सीट को जीतने के लिए ना तो एनडीए के पास पर्याप्त संख्याबल है और ना ही महागठबंधन के पास. लिहाजा, दोनों ही गठबंधनों की असली परीक्षा होनी है. अब सूत्रों से खबर मिल रही है कि तेजस्वी यादव ने पांचवीं सीट के लिए अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है. सूत्रों के मुताबिक, तेजस्वी ने असदुद्दीन ओवैसी के पास एक दूत भेजा है. इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष मायावती की पार्टी के इकलौते विधायक से भी संपर्क किया है.

