राज्यसभा चुनाव 2026: अगर तेजस्वी ने अपने MLA पर एक्शन लिया तो खतरे में पड़ जाएगा नेता प्रतिपक्ष का पद

Bihar Rajya Sabha Chunav 2026: बिहार में राज्यसभा की पांच सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं. महागठबंधन के 4 विधायकों की गैरमौजूदगी के कारण पांचों सीटों पर एनडीए उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है. इस तरह से एनडीए के सामने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को एक फिर से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है. इस हार से तेजस्वी यादव की रणनीति पर भी सवाल उठ रहे हैं. सियासी गलियारों में चर्चा है कि तेजस्वी का पूरा फोकस ओवैसी की पार्टी AIMIM का समर्थन जुटाने में रहा, जबकि एनडीए ने उनके अपने खेमे में सेंधमारी कर दी. अब तेजस्वी यादव ने अपने बागी विधायक पर एक्शन लेने की बात कही है. हालांकि, यह इतना आसान नहीं है. अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर उनका (तेजस्वी यादव) नेता प्रतिपक्ष का पद भी खतरे में पड़ जाएगा.

दरअसल, 243 सदस्यों वाली बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए कम से कम 25 विधायकों का होना जरूरी है. पिछले साल यानी 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में राजद को सिर्फ 25 सीटें ही हासिल हुई थीं. इस तरह से नेता प्रतिपक्ष का पद पर तेजस्वी यादव बरकरार रहे थे. अब अगर तेजस्वी यादव ने दल-बदल कानून का इस्तेमाल करते हुए फैसल रहमान की विधानसभा सदस्यता को रद्द कराने की कोशिश की, तो उनके हाथों से नेता प्रतिपक्ष का पद भी जा सकता है.

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उधर राजद विधायक फैसल रहमान ने मीडिया को राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं डालने का कारण बताया है. एक निजी न्यूज चैनल से बातचीत में फैसल रहमान ने कहा कि उनकी मां की तबीयत खराब है और वह इस समय दिल्ली हैं.

राजद विधायक ने कहा कि वह वोट डालने के लिए कल पटना गए थे, लेकिन मां की तबीयत बिगड़ने की खबर मिलने के बाद उन्हें तुरंत दिल्ली आना पड़ा. उन्होंने बताया कि इस बारे में उनके नेता को भी जानकारी दे दी गई है. उन्होंने कहा कि मां से बढ़कर कुछ भी नहीं है.