राज्यसभा चुनाव 2026: AIMIM का साथ भी नहीं आया काम, एडी सिंह की हार ने तेजस्वी की रणनीति पर खड़े किए सवाल

Bihar Rajya Sabha Chunav 2026: बिहार की सियासत में कल यानी सोमवार (17 मार्च) का दिन काफी अहम रहा. राज्यसभा की पांच सीटों पर हुए चुनाव में एनडीए ने क्लीन स्वीप किया और महागठबंधन उम्मीदवार अमरेंद्र धारी सिंह को करारी हार का सामना करना पड़ा. इस चुनाव से एक बार फिर से तेजस्वी यादव की रणनीति पर सवाल खड़े हो गए हैं. तेजस्वी यादव ने इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का समर्थन जुटाने के साथ-साथ मायावती की पार्टी के विधायक का भी वोट हासिल कर लिया, लेकिन अपनी खेमे के विधायकों को जोड़कर रखने में नाकाम रहे.

सियासी जानकारों का कहना है कि AIMIM के 5 और बसपा के एक विधायक का समर्थन हासिल करके तेजस्वी यादव ने जरूरी संख्याबल जुटा लिया था, लेकिन आखिरी वक्त में उनके अपने ही धोखा दे गए. मतदान के दिन विपक्ष के चार विधायकों की गैरहाजिरी ने पूरा समीकरण बदल दिया. इसके चलते एनडीए का पांचवां उम्मीदवार भी जीत गया. चुनाव में वोट नहीं करने वाले कांग्रेस विधायक सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा ने तेजस्वी पर गलत उम्मीदवार उतारने का आरोप लगाया.

कांग्रेस MLA सुरेंद्र प्रसाद ने क्यों वोट नहीं दिया?

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा कि महागठबंधन के पास एक सीट जीतने का मौका था. जिसके लिए दीपक यादव से बेहतर कोई उम्मीदवार नहीं हो सकता था या फिर मुकेश सहनी को मौका दिया जाना चाहिए था, लेकिन तेजस्वी यादव ने ऐसे वर्ग के व्यक्ति को उम्मीदवार बना दिया गया, जिसका जनाधार महागठबंधन के खिलाफ है. मैं NDA का साथ दे नहीं सकता हूं और राजद ने उम्मीदवार गलत चुना तो मैने वोट नहीं देना ही बेहतर समझा.