बिहार राज्यसभा का पावर गेम: AIMIM और BSP ने बनाई दूरी तो NDA की पांचों उंगलियां घी में, जानें 5वीं सीट का पूरा गणित

Rajya Sabha Election 2026: बिहार में राज्यसभा चुनाव में चर्चा केवल 5वीं सीट की हो रही है. बाकी 4 सीटों पर एनडीए की जीत सुनिश्चित है. 5वीं सीट को लेकर राजनीतिक दलों में माथापच्ची तेज हो गई है. ऐसे में सवाल यह है कि अगर एआईएमआईएम और बसपा वोटिंग से दूर हो गई तो क्या होगा. 

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Mar 03, 2026, 12:35 PM IST

राज्यसभा चुनाव का गणित
राज्यसभा का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजें​टेशन और एकल संक्रमणीय मत पद्धति पर आधारित होता है. यहां जीत के लिए ज्यादा वोटों की नहीं, बल्कि एक तय कोटा हासिल करना जरूरी होता है. बिहार की 5वीं सीट के लिए जहां एनडीए भी जोर आजमाइश कर रहा है, वहीं महागठबंधन ने भी मुकाबले में उतने की ठान ली है. ऐसे में एआईएमआईएम के 5 और बहुजन समाज पार्टी के 1 विधायक के वोटों का महत्व बढ़ जाता है. अब सवाल यह है कि अगर ये दोनों दल वोटिंग में भाग नहीं लिए तो क्या होगा. तब एनडीए 5वीं सीट के लिए 38 तो महागठबंधन 35 विधायकों के वोट पर आकर ठहर जाएंगे. फिर फैसला कैसे होगा? तब की स्थिति में कैसे तय होगी जीत और हार? आज हम इसी पहलू का विश्लेषण करेंगे. एआईएमआईएम के 5 और बहुजन समाज पार्टी के 1 विधायक अगर वोट नहीं देते हैं तो समीकरण कुछ इस प्रकार होगा: 

बिना एआईएमआईएम और बसपा के वोटों का गणित

बिहार विधानसभा में 243 विधायक हैं. अगर ये 6 विधायक वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं तो मतदान करने वाले कुल विधायकों की संख्या 237 हो जाती है. इनमें से एनडीए के 202 विधायक हैं और महागठबंधन के पास केवल 35. 

ऐसे में जीत का फॉर्मूला ऐसे तय होगा: 

(कुल वैध मत/कुल खाली सीटें+1)+1

अब अगर 237 विधायक वोट देते हैं तो...

(237/(5+1))+1= 39.51

इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए प्रथम वरीयता के 40 वोट पाने जरूरी होंगे. 

पहली वरीयता के वोटों की गिनती

एनडीए: इसके पास 202 विधायकों की ताकत है और 5 उम्मीदवार मैदान में होंगे. अगर वे सभी वोटों को बराबर बराबर भागों में बांटते हैं तो प्रति उम्मीदवार 40.4 वोट मिलेंगे. ऐसे में एनडीए के 4 या शायद सभी 5 उम्मीदवार पहली ही गिनती में जीत सकते हैं. 

महागठबंधन: इसके सभी 35 विधायक वोट करते हैं तब भी पहली वरीयता के लिए तय 40 वोटों से 5 वोट पीछे रह जाएगा. 

दूसरी वरीयता का खेल

दूसरी वरीयता के वोटों का खेल तब शुरू होता है, जब पहली वरीयता के वोटों से कोई प्रत्याशी तय वोटों का कोटा पूरा नहीं कर पाता. 

कोटे से ज्यादा वोट होने पर ट्रांसफर: अगर एनडीए का कोई प्रत्याशी 40 से ज्यादा यानी 50 वोट पाता है तो बाकी के 10 वोट बेकार नहीं जाते. उन सरप्लस 10 वोटों में देखा जाता है कि उन्होंने दूसरी वरीयता में किसको वोट दिया है. वो सरप्लस वोट दूसरी वरीयता वाले प्रत्याशी को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं. 

एलिमिनेशन राउंड

दूसरी वरीयता में भी यदि कोई प्रत्याशी जीत के लिए तय वोटों का कोटा पूरा नहीं कर पाता तो सबसे कम वोट पाने वाले को रेस से बाहर कर दिया जाता है. उसके बाद उसके बैलेट पेपर पर दर्ज दूसरी वरीयता के वोटों को बाकी प्रत्याशियों में बांट दिया जाता है.  

अगर मुकाबला टाई हुआ तो... 

मान लीजिए, एनडीए और महागठबंधन दोनों के पास कोटे से कम वोट हों और मुकाबला टाई की स्थिति में आ जाए तो दूसरी वरीयता के वोट किंगमेकर की भूमिका निभाते हैं. 

पेंच कहां है: एनडीए के 202 विधायक अपने 4 प्रत्याशियों को 40-40 वोट देकर आराम से जीत दिला सकते हैं. फिर उनके पास 42 सरप्लस वोट बचेंगे. 

क्या होगा नतीजा: अगर एनडीए ने 5वीं सीट पर प्रत्याशी दे दिया और अपने सभी विधायकों से कहा कि वे 5वें उम्मीदवार को दूसरी वरीयता का वोट दें तो उसका प्रत्याशी महागठबंधन के प्रत्याशी को आसानी से हरा सकता है. 

कुल मिलाकर एआईएमआईएम और बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों के बिना समर्थन के महागठबंधन के लिए 5वीं सीट जीतना नामुमकिन है, क्योंकि अपने 4 प्रत्याशियों को जिताने के बाद भी एनडीए के पास इतना सरप्लस वोट होगा कि उसका 5वां प्रत्याशी भी आसानी से जीत दर्ज कर सकता है.

