बिहार राज्यसभा चुनाव: पटना में NDA विधायक दल की बैठक संपन्न, 14 मार्च को मिलेगी वोटिंग की ट्रेनिंग

Bihar Rajya Sabha Election: डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर एनडीए विधायक दल की बैठक खत्म हो गयी. इस बैठक के बाद एनडीए नेताओं ने कहा कि पांच की पांचों सीट पर हमारी जीत होगी.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 12, 2026, 11:11 PM IST

NDA MLA Party Meeting: बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक गुरुवार को हुई. इसमें राज्यसभा के सभी पांचों सीट पर कैसे जीत हासिल करनी है, उस पर रणनीति बनाई गई. बैठक में विधायकों को साफ निर्देश दिया गया कि पटना छोड़कर वह 16 मार्च तक कहीं नहीं जाएंगे. 14 मार्च 2026 को वोटिंग की प्रक्रिया किस तरह की जाएगी उसके लिए बैठक होगी.

वहीं, एनडीए के इस बैठक में तेजस्वी यादव जिस एक सीट पर जीत की दावेदारी कर रहे हैं, उस सीट को भी लेकर मंथन किया गया. साथ ही पूरी तरह से तैयारी की गई की पांचों सीट एनडीए के झोली में आये. मीटिंग के बाद बाहर निकलते हुए एनडीए विधायक और मंत्रियों ने दावा किया कि पांच के पांच सीट हम जीत रहे हैं.

सभी विधायकों ने बैठक से निकलने के बाद एक सुर में कहा कि एनडीए पांचों सीटों पर जीत रही है. इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है. वोटिंग को लेकर 14 मार्च को भी विधायकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा. यह बैठक उपेंद्र कुशवाहा की आवास पर होगी. बैठक के ठीक अगले दिन 15 मार्च को भी जदयू कोटे से मंत्री विजय चौधरी की आवास पर बैठक किया जाएगा.

रिपोर्ट: रुपेंद्र श्रीवास्तव

यह भी पढ़ें: बिहार राज्यसभा चुनाव: सम्राट चौधरी के आवास पर NDA की बड़ी बैठक, विपक्ष का प्रहार

